Lyon : le réseau TCL lance ses e-tickets… mais pas sous iOS

Lyon rattrape son retard sur les grandes villes européennes en lançant son e-ticket TCL. Désormais, les usagers des transports en commun lyonnais pourront utiliser leur smartphone pour valider leur titre de transport au lieu d’utiliser les habituels tickets en papier. Une bonne nouvelle au niveau écologique et pratique.

Désormais plus d’excuses pour ne pas avoir de tickets, il suffit d’avoir un smartphone sous Android. Ensuite, vous pouvez directement acheter vos titres de transport depuis l’application dans l’onglet « Boutique ». Différents tickets y sont proposés, que ce soit les tickets 1h, les carnets de 10 tickets, ou encore des tickets de plus longue durée allant jusqu’à 72h.

À quelques semaines de la fête des Lumières, la capitale des Gaules innove et compte drastiquement réduire ses tickets en papier en privilégiant la technologie NFC présente dans la plupart des smartphones actuels. Ce ticket dématérialisé permet une fois acheté de valider votre trajet que ce soit dans un bus, un tramway, ou encore dans le métro. Comme on vous l’a dit, cette application n’est disponible pour le moment que sous Android, les utilisateurs iOS devront encore attendre quelques semaines avant de pouvoir profiter de cette innovation.

Cette application sera très pratique pour les utilisateurs occasionnels du réseau TCL, les touristes n’auront plus besoin de partir à la recherche d’un ticket ou de rester bloqué de longues minutes devant les bornes. De plus, l’application permet de payer le ticket au prix habituel de 1,90€ plutôt que de payer 2,20€ à un chauffeur de bus.

Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral, déclare : « Notre objectif aujourd’hui est de simplifier le parcours d’achat et d’offrir plus de liberté aux usagers du réseau TCL qui compte 1,8 million de voyages chaque jour, en attendant le renouvellement complet de la billettique et la disparition des tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables ».