MacKenzie et Jeff Bezos divorcent, des conséquences pour Amazon ?

Le 9 janvier, le patron d’Amazon a annoncé son divorce par le biais d’un message partagé sur Twitter. Après avoir évoqué une séparation à l’amiable, il écrit « Nous avons décidé de divorcer et continuer à rester amis ». Au-delà de la vie privée de MacKenzie et Jeff Bezos, cette rupture pourrait avoir des conséquences sur Amazon, l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

Jeff Bezos, patron d’Amazon et homme le plus riche du monde

En effet, Jeff Bezos est actuellement considéré comme l’homme le plus riche du monde, avec 136,8 milliards de dollars, selon Forbes. La majeure partie de cette fortune est due à la valeur des actions Amazon. Il a détrôné Bill Gates de sa place de numéro un en juillet 2017, avant de perdre le titre puis de le reprendre par la suite pour le conserver.

Après leur mariage, MacKenzie et Jeff Bezos décident tous deux de créer Amazon, entreprise dans laquelle l’ex-femme du PDG travaillera durant quelques années. C’est justement ce point qui est à prendre compte, puisqu’ils ont créé la compagnie américaine ensemble. Si l’on en croit la législation de l’État de Washington, les actifs doivent être séparés en deux lors d’une rupture, ce qui veut dire qu’une grande partie irait à MacKenzie tandis que l’autre resterait à Jeff. Par conséquent, il se pourrait qu’ils vendent des parts, ce qui pourrait faire perdre au fondateur une partie d’Amazon, mais aussi de sa fortune.

Néanmoins, ces hypothèses sont également à tempérer, car il est possible que MacKenzie et Jeff Bezos aient signé des accords de mariage qui se base sur une séparation des biens différente de celle de l’État de Washington. Cependant, il est certain que MacKenzie Bezos va devenir l’une des femmes les plus riches au monde, si bien qu’elle pourrait même détrôner la française Liliane Bettencourt, héritière de L’Oréal à la tête d’une fortune de plus de 40 milliards de dollars et femme la plus riche du monde.

Source