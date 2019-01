Mad Box : une nouvelle console pour concurrencer les PS5 et Xbox Scarlett

Mad Box : une nouvelle console « surpuissante » à venir ?

Et si la prochaine génération de consoles était bousculée par une nouvelle arrivante ? C’est visiblement le souhait de Ian Bell, PDG de SlightlyMad Studios, qui a débouler sur Twitter pour annoncer l’arrivée prochaine de la Mad Box. Une nouvelle console « surpuissante« , qui pourrait venir concurrencer les futures PlayStation et Xbox, sans toutefois jouer sur le même terrain.

Sur Twitter, Ian Bell a déclaré : « la Mad Box est la console la plus puissante jamais construite. C’est littéralement fou ! Vous voulez de la 4K et de la VR à 60 fps ? Un moteur gratuit permettant de développer vos propres jeux dessus ? Vous l’aurez. La Mad Box sera compatible avec la plupart des casques VR majeurs actuels, et ses capacités techniques se rapprocheront de ce que sera un PC très rapide dans deux ans« . De sacrées promesses pour le studio, qui annonce avoir entamé les discussions récemment avec les fabricants de composants.

Selon SlightlyMad Studios, l’industrie se rapproche dangereusement d’un monopole et souhaiterait pouvoir apporter une « compétition saine« . Le studio précise être en mesure de produire quelque chose d’épique avec sa Mad Box. Rien que ça.

Habitué des campagnes de crowdfunding, SlightlyMad Studios pourrait toutefois éviter de faire appel aux généreux joueurs/donateurs cette fois. Le studio ne devrait pas inciter les développeurs à proposer des jeux exclusifs sur cette Mad Box, mais ces derniers pourront tout à fait proposer des jeux « cross-platform« , soit sur PlayStation, Xbox et MadBox.

La Mad Box devrait être exhibée (sous forme de croquis) pour la première fois d’ici quatre à six semaines. Le lancement est pour sa part prévue d’ici 2022 (au plus tard). A voir maintenant si cette Mad Box aura les ressources nécessaires pour affronter les futures consoles de Sony et Microsoft. A voir aussi si cette Mad Box sera réellement disponible un jour…