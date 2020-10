Marathon de Londres : ces objets connectés vont permettre de maintenir la distanciation sociale

C’est l’un des événements sportifs les plus prisés de la planète. Ce dimanche 4 octobre se tiendra le marathon de Londres. L’édition de cette année pourra être organisée en dépit de la pandémie de Covid-19. De nombreuses mesures sanitaires ont été prises pour assurer la sécurité des participants et des organisateurs. Le huit clos est de mise et de nombreux tests sont régulièrement effectués sur les athlètes. La technologie viendra aussi au secours de la course avec un objet connecté qui présente ici un intérêt non-négligeable.

La NBA a testé les bagues connectées Oura

Le wearable Bump, développé par la société britannique Tharsus, va en effet permettre d’assurer la distanciation physique entre les coureurs. Concrètement, une centaine d’athlètes en seront équipés ainsi que 500 organisateurs. Comme le précisent nos confrères d’Engadget, ce système peut être porté autour du cou ou clipsé sur un vêtement. Il s’allume et émet un son lorsque son utilisateur se rapproche trop prêt d’un autre.

Cité par le site, Hugh Brasher, directeur du marathon de Londres ne tarit pas d’éloges sur ce dispositif : « La technologie Bump de Tharsus a joué un rôle important, donnant à nos athlètes et à nos équipes internes une confiance supplémentaire pour s’engager dans l’événement en toute sécurité ».

Cet outil présente aussi un intérêt dans le cas où un membre du personnel ou un participant serait contrôlé positif. Il sera ainsi possible de vérifier son parcours et de retrouver les gens avec qui il s’est trouvé à proximité pour les contacter.

Les innovations technologiques aident beaucoup au retour des sportifs sur les terrains. En NBA, les joueurs sont par exemple équipés de systèmes d’alerte lorsqu’ils restent trop longtemps à proximité d’un autre. Des montres connectés Oura sont aussi de mise. Ces dernières pourraient permettre de prédire l’apparition de symptômes liés au Covid-19. L’utilisation n’est pas obligatoire mais vivement conseillée par la ligue de basket.