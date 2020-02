Marvel : et si Disney+ représentait une menace pour le MCU ?

Quand on pense à Disney+, on a surtout envie de se réjouir. Un peu de concurrence dans le monde du streaming, une première série particulièrement réussie avec le Mandalorian et surtout la perspective de nombreux nouveaux contenus Marvel. Mais, cette promesse ultra séduisante en apparence pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) pourrait aussi receler bien des dangers. Explications.

Marvel face à la démesure

Depuis un peu plus de dix ans, Marvel construit patiemment son univers sur grand écran, à travers quelques nouveaux films chaque année. Côté séries, on a eu le droit à plusieurs programmes, mais qui ne se sont pas révélés indispensables, ni même toujours connectés avec la grande histoire. Les choses vont désormais changer avec Wandavision, Falcon and The Winter Soldier ou encore Loki. On parle tout simplement de 10 séries liées à l’univers Marvel qui sont annoncées dans les prochaines années sur Disney+.

Mais, comme le dit l’adage, le trop peut aussi être l’ennemi du bien. Comme on on vous le disait il y a quelques jours, le risque d’overdose est réel, notamment à l’horizon 2021-2022. A l’heure actuelle, on se réjouit de voir des nouveaux contenus, surtout parce que Marvel nous a habitué de façon permanente ou presque à ne donner que des succès et surtout à construire un véritable arc narratif parfaitement articulé.

Mais, alors que la quantité de contenus augmente, Marvel va devoir faire face à plusieurs défis pour conserver son succès auprès du grand public. S’il faut voir une série de 8 heures pour comprendre le film qui arrive dans les cinémas, tous seront-ils prêts à le faire ? A l’heure actuelle, même sans avoir tout vu, on pouvait profiter d’un film comme Avengers : Endgame. Mais, plus les choses avancent et moins ce sera le cas. Un problème déjà connu du côté des comics mais que le cinéma ne pourra affronter à coup de reboots permanents. Le risque de passer du produit grand public à l’offre de niche est bien réel.