Marvel : le film solo pour Hulk à nouveau envisagé ?

Hulk c’est un peu la Baleine Blanche de Moby Dick. Le géant vert de chez Marvel fait partie, des premiers Avengers à avoir eu le droit à son film solo avec le film L’Incroyable Hulk en 2008. Oui mais voilà. Ce n’était pas Mark Ruffalo mais Edward Norton dans le rôle principal. Et puis honnêtement, il est très loin des autres succès au cinéma du MCU. Résultat,on préfère presque oublier que cet opus fait bien partie de l’arc narratif des Avengers au cinéma. Depuis bien sûr, les fans ont réclamé que Mark Ruffalo ait le droit à son rôle solo. S’il devrait bien apparaître dans la série She-Hulk sur Disney+, ce n’est pas vraiment la même chose. L’acteur lui-même a toujours envie d’y croire. Avec le rachat de X-Men par la Fox, la perspective d’un duel contre Wolverine a même fait rêver les fans. Selon certaines informations, un projet serait toujours dans les cartons.

Hulk, l’heure du film solo ?

Selon certaines sources du site We Got This Covered (c’est donc à prendre avec des pincettes), Marvel serait bien en train de développer un film autour du personnage de Hulk et les questions de droits seraient bel et bien réglées. L’idée de Marvel serait de s’intéresser à la transition de Hulk en Smart Hulk, comme on a pu le découvrir dans Endgame. Une alliance de la force et de l’intelligence qui a un peu pris au dépourvu le public à l’écran.

Et on peut regretter avec le recul de ne pas avoir pu découvrir ce périple intérieur, cette négociation entre Bruce Banner et Hulk pour arriver à l’équilibre. Surtout, il y a aussi mieux à en faire qu’un personne ridicule comme on a pu le découvrir dans Endgame. L’idée serait donc celle d’un prequel, situé entre Infinity War et Endgame. Reste à voir si c’est vraiment le format du film qui sera choisi si le projet aboutit. Une série pourrait avoir bien plus de potentiel et surtout d’intérêt pour exploiter cette partie de l’histoire.