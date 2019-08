Marvel : vers un retour d’Heimdall dans Thor 4?

On le sait déjà, Thor va avoir le droit à un nouvel épisode. Le dieu nordique, à la différence d’Iron-Man, ne va pas stopper le compteur à trois films pour lui, mais va récidiver avec Thor : Love and Thunder. Le film sera notamment l’opportunité de revoir Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Il n’est plus nécessaire de présenter Thor / Chris Hemsworth. Mais pourrait-on voir un autre personnage de l’univers asgardien ? C’est le petit vœu d’Heimdall… Attention l’article suivant contient des spoilers sur Avengers : Infinity War.

Heimdall / Idris Elba en rêve

En effet, Idris Elba, l’acteur qui incarne Heimdall à l’écran dans la saga Thor et dans Avengers : Infinity War a fait savoir qu’il aimerait bien reprendre son rôle. Il fait actuellement la tournée de promotion de Fast & Furious : Hobbs & Shaw.

Pour rappel, il est mort au début d’Infinity War, tué par Thanos. Son dernier geste est d’envoyer Hulk sur Terre. Mais puisqu’il n’est pas mort à cause du « snap », son annulation n’a pas permis de faire revenir Heimdall. Cela n’empêche pas Idris Elba d’en rêver et de demander à Marvel une petite résurrection.

Heimdall est un membre important de la famille divine. Alors vous savez, je dis simplement qu’il peut être en vie. Le personnage existe depuis longtemps dans la mythologie de Thor. Et je suis sûre qu’il y a un moyen intéressant de le ressusciter.

Autant le prévenir tout de suite, Kevin Feige a déjà prévenu qu’il n’était pas question de faire revivre les personnages morts. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’on ne reverra plus Heimdall. Après tout, il est envisageable de l’utiliser à travers les flash-backs que l’on parle de ce nouveau film ou bien de la série Loki. Puisque ce dernier compte voyager dans les timelines et dimensions, il est même probable qu’on le voit à plusieurs reprises…