Le 20 janvier 2012, Kim Dotcom se faisait arrêter lors d’une impressionnante opération des forces de l’ordre néo-zélandaises, avec hélicoptères vrombissants dans le jardin de l’entrepreneur. Conservant son habituel sens du spectacle, Dotcom a attendu six ans tout pile pour annoncer dans un tweet qu’il poursuivait les autorités en justice et aussi… qu’il se mariait ce jour.

At this minute, 6 years ago, two helicopters packed with anti-terror troops armed with Bushmaster rifles landed in front of my house to enforce an arrest warrant based on a non-criminal claim of secondary online copyright infringement and I’m getting married today 😎 #Anniversary

— Kim Dotcom (@KimDotcom) 19 janvier 2018