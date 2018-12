Microsoft Edge est-il plus efficace que Chrome et Firefox pour ménager la batterie ?

Si ses mises à jour sont source de gros problèmes pour bon nombre d’ordinateurs estampillés Lenovo, Microsoft Edge n’en reste pas moins l’un des navigateurs les plus utilisés du monde, car il est installé par défaut sur le système d’exploitation Windows. Pour contrer à toutes les critiques négatives que reçoit régulièrement le logiciel, son éditeur a décidé nous prouver qu’il fonctionne mieux.

Et en ce qui concerne la consommation d’énergie, il semblerait bel et bien qu’Edge soit meilleur que ses concurrents. Les développeurs de Redmond ont en effet observé des tests qui confirment tout à fait la supériorité de leur programme sur ce segment.

Microsoft Edge est meilleur que Chrome et Firefox

L’autonomie est un avantage considérable quand on voyage et qu’on souhaite utiliser son ordinateur, pour regarder un film dans l’avion c’est même indispensable ! Microsoft l’a bien compris et a mis Edge à l’épreuve en faisant tourner une vidéo en plein écran jusqu’à extinction de la machine, lorsque la batterie est vide.

Si Firefox a tenu pendant huit heures et quart, Chrome a atteint le palier des treize heures. De son côté, Edge a fonctionné pendant seize heures ! Soit un gain de performance de l’ordre de 94% face à Mozilla, qui vient pour sa part de dévoiler la version 64 de son produit phare.

Dans quelles conditions l’expérience a eu lieu ?

Cette information, qui devrait ravir plus d’un utilisateur de Microsoft Edge, est à vérifier en fonction des habitudes de chacun. Voici, pour nuancer, les différentes variables qui ont été choisies lors de l’opération. Tout d’abord, la luminosité était à la moitié de sa puissance maximale, ce qui ne correspond pas à une utilisation en pleine journée par exemple.

De plus, le volume était réglé sur le paramètre « muet« . Je n’utilise pas Edge, mais voici donc quelques arguments en défaveur de la firme de Satya Nadella. Si toutefois vous souhaitez faire le test vous-même, sachez que la version Chromium du logiciel est déjà accessible.

