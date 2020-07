Microsoft : la manette (blanche) de la Xbox Series S a-t-elle leaké ?

Cela fait quelques mois maintenant que Microsoft a levé le voile sur sa nouvelle Xbox Series X. La console de jeux américaine sera lancée en fin d’année en boutiques, et viendra évidemment concurrencer la PS5 de Sony. Outre la Xbox Series X, Microsoft devrait prochainement officialiser une autre machine, la Xbox Series S (nom de code Lockheart), moins puissant, laquelle serait affichée à un tarif inférieur.

La manette de la future Xbox Series S ?

Depuis quelques heures, une nouvelle photo circule, permettant de découvrir une manette Xbox Series X… blanche ! En effet, jusqu’à présent, Microsoft a officialisé uniquement une version noire de sa Xbox Series X, avec une manette de la même couleur. Selon toute vraisemblance, Microsoft devrait répéter le schéma déjà étrenné avec sa Xbox One (modèle X et modèle S), avec la console « premium » en noir, et la version plus abordable en blanc.

La photo en question a été postée sur Reddit (et supprimée depuis), et aurait été capturée lors d’une soirée à Washington, chez le fils d’un employé de Microsoft. Avant de supprimer son post, le compte Reddit en question affirmait que la manette était bel et bien appairée à une nouvelle Xbox de couleur blanche et que quelques jeux ont été lancés sur la machine. A ce sujet, l’interface serait pratiquement identique à celle de la Xbox One, une information déjà confirmée par Microsoft.

Selon toute vraisemblance, il pourrait donc bien s’agira là de la manette de la future Xbox Series X, la console plus abordable que Microsoft n’a toujours pris le soin d’officialiser. Une Xbox Series S qui adopterait donc une robe blanche, et qui viendrait se frotter directement à la PS5 Digital Edition de Sony, une version spéciale de la console qui sera totalement dépourvue de lecteur optique.

Selon de récentes rumeurs, Microsoft pourrait officialiser au moins d’août sa console Xbox Series S. Encore un peu de patience donc…