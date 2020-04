Microsoft passe la barre des 10 millions d’abonnés Xbox Game Pass

Lancé en 2017, le service Xbox Game Pass permet à l’abonné de profiter, en illimité, d’un catalogue d’une centaine de jeux environ. Des jeux Xbox One, mais également Xbox 360, avec même quelques titres issus de la première Xbox. Pas de streaming ici, puisqu’il faut télécharger intégralement chaque jeu souhaité sur le disque dur de la console, avant de pouvoir le lancer autant de fois qu’on le souhaite, pendant la durée de l’abonnement.

Un service d’une qualité générale assez exemplaire, avec d’excellents titres, et accessible pour 9,99 euros/mois. Rappelons que les jeux Microsoft Studios (comme le récent Ori & The will of the Wisps) sont inclus dès leur lancement, tout comme certains autres titres très attendus, à l’instar de Streets of Rage 4, disponible à partir d’aujourd’hui. Autant d’éléments qui ont su convaincre de nombreux joueurs Xbox, si bien que le Xbox Game Pass revendique aujourd’hui plus de 10 millions d’abonnés !

We saw record engagement in gaming this quarter:

• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview across 7 countries, with more coming

— Frank X. Shaw (@fxshaw) April 29, 2020