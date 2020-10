Microsoft Teams, c’est maintenant 115 millions d’utilisateurs par jour

Durant la pandémie, les services de visioconférence sont devenus des outils indispensables pour télétravailler, enseigner à distance, ou même pour des fêtes virtuelles. Et à l’instar de Zoom ou de Webex, Teams, le service de Microsoft, a vu la demande augmenter de manière significative en 2020.

Fin avril, la firme de Redmond annonçait que Teams a connu une hausse de 70 % du nombre d’utilisateurs par jour. Ce nombre était alors passé à 75 millions de personnes.

Et si vous pensez que les gens ont cessé d’utiliser les services de visioconférence après le déconfinement, vous vous trompez. Microsoft vient de partager de nouvelles informations. Et d’après celles-ci, Teams compte désormais plus de 115 millions d’utilisateurs par jour, soit une hausse de plus de 50 % par rapport au mois d’avril.

Nombre de participants vs. nombre d’utilisateurs actifs

Qu’il s’agisse de Webex, de Zoom, de Teams ou de Google Meet, tous les services de visioconférence ont connu une forte hausse de la demande. Par exemple, récemment, Webex a annoncé qu’il est sur le point de franchir la barre des 600 millions de participants, ce mois d’octobre.

Malheureusement, on ne peut pas, par exemple, comparer les chiffres partagés par Webex avec ceux de Microsoft. En effet, Webex compte le nombre de participants à ses visioconférences durant le mois (Zoom utilise aussi la même métrique). Microsoft, de son côté, compte le nombre de personnes qui utilisent Teams chaque jour.

Ce qui est clair, c’est que les services de visioconférence ont continué à cartonner ces derniers mois, malgré le fait que la plupart des pays n’étaient plus confinés. Et avec la deuxième vague, cette tendance va certainement s’accélérer.

Renforcement de la sécurité, nouvelles fonctionnalités …

On notera aussi que chaque service de visioconférence a géré différemment cet afflux soudain d’internautes. Par exemple, Zoom s’est concentré sur la sécurité et la confidentialité pour que les utilisateurs continuent de faire confiance à son service. Récemment, celui-ci a d’ailleurs déployé le chiffrement de bout en bout.

Microsoft Teams, de son côté, a lancé de nouvelles fonctionnalités telles que le Together Mode qui permet aux utilisateurs d’être affichés ensemble dans des salles de réunion virtuelles. Et Google Meet s’est efforcé de rendre son service facilement accessible.

Actuellement, Meet est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs du compte Google. Et cet outil de visioconférence est également intégré à Gmail.

De son côté, Cisco a décidé de développer des fonctionnalités dédiées à l’éducation sur Webex. En effet, pour le moment, cet outil est surtout utilisé par les entreprises.

Sinon, on rappelle que Facebook a, quant à lui, lancé les Salons, une fonctionnalité de Messenger et de WhatsApp qui permet de faire des visioconférences avec 50 participants.