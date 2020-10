Webex : le concurrent de Zoom a enregistré 590 millions de participants en septembre

Avec la pandémie, la demande pour les outils de visioconférence a augmenté énormément. Et visiblement, à l’instar de Zoom, de Google Meet et de Microsoft Teams, le service de visioconférence de Cisco, Webex, a également connu une forte croissance.

Cette semaine, nous apprenons via un article de Reuters qu’au mois de septembre, le nombre de participants aux visio sur Webex a atteint les 590 millions de personnes. Et ce mois d’octobre, l’outil est sur le point d’enregistrer plus de 600 millions de participants, ce qui serait un record.

Ainsi, le nombre de participants de Webex devrait doubler par rapport au nombre du mois de mars, lorsque plusieurs pays ont commencé à entrer dans le confinement. À l’époque, Webex enregistrait 324 millions de participants.

Au mois d’avril, Zoom en enregistrait 300 millions tandis que Microsoft Teams en enregistrait 200 millions. Néanmoins, il est difficile de comparer les données fournies par ces différentes entreprises, puisque chacun a sa façon de compter le nombre de participants.

Webex, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams : les outils de visioconférence sont devenus extrêmement populaires en entreprise et chez le grand public

En tout cas, la crise sanitaire a particulièrement profité à Zoom. Alors que peu de gens connaissaient cette entreprise il y a un an, son application fait aujourd’hui partie des plus utilisées dans le monde.

D’autre part, alors que Zoom était conçu pour un usage professionnel, son offre gratuite et le fait qu’il permet d’inclure un grand nombre de participants a séduit le grand public. Aussi, cette app a trouvé de nouveaux usages, comme des événements virtuels, l’enseignement à distance, ou même des cultes religieux en ligne.

En ce qui concerne Webex, Cisco admet que ses utilisateurs proviennent encore majoritairement des entreprises. Cependant, comme le rapporte Reuters, celui-ci veut changer cela, en misant agressivement sur le secteur de l’éducation. Cisco va prochainement lancer une série de fonctionnalités destinées aux étudiants.

Et pendant ce temps, Zoom muscle sa sécurité. Si l’app était très pratique pendant le confinement, celle-ci a également été pointée du doigt à cause d’une mauvaise gestion de la sécurité et de la confidentialité.

Aussi, au lieu de développer de nouvelles fonctionnalités, Zoom a préféré se focaliser sur ces problèmes. L’une des nouveautés que le service de visioconférence est en train de lancer est le chiffrement de bout en bout.

Comme avec les appels WhatsApp, ce chiffrement rend le contenu des conversations indéchiffrables lorsque celui-ci transite dans les serveurs, ce qui garantit plus de confidentialité pour les utilisateurs (mais cela sacrifie aussi certaines fonctionnalités incompatibles avec le chiffrement).

Sinon, Google a fait en sorte que son service Meet devienne facilement accessible. En plus d’avoir rendu ce service de visioconférence gratuit pour tous les utilisateurs du compte Google, la firme de Mountain View a également intégré Meet à Gmail.