Le chiffrement de bout en bout arrive enfin sur Zoom

Il y a un an, peu de gens connaissant Zoom. Mais la pandémie et les règles de distanciation sociale ont rendu les services de visioconférence extrêmement populaires. Et Zoom faisait partie des applications les plus utilisées durant la période de confinement.

Cependant, l’entreprise, qui n’était pas préparée à un tel afflux d’utilisateurs, a fait face à de nombreuses critiques à cause de sa gestion de la sécurité et de la protection de la vie privée. En réponse à ces critiques, Zoom a décidé de se focaliser sur la sécurité et la confidentialité.

Parmi les fonctionnalités annoncées par l’entreprise, il y a le chiffrement de bout en bout. Au mois de mai, Zoom a fait l’acquisition de la société Keybase afin d’utiliser la technologie de chiffrement de celle-ci pour les visioconférences.

Et la semaine prochaine, il sera enfin possible de faire des visioconférences chiffrées de bout en bout (E2EE) sur Zoom. Pour le moment, il s’agit d’une version preview, qui permettra à Zoom de récolter des retours. Celle-ci sera accessible aussi bien pour les utilisateurs de l’offre payante que pour ceux de la version gratuite.

« Le chiffrement de bout en bout est un autre pas en avant pour faire de Zoom la plate-forme de communication la plus sécurisée au monde », a déclaré Eric S. Yuan, CEO de Zoom.

« Cette phase de notre offre E2EE offre la même sécurité que les plates-formes de messagerie cryptées de bout en bout existantes, mais avec la qualité vidéo et l’échelle qui ont fait de Zoom la solution de communication de choix pour des centaines de millions de personnes et les plus grandes entreprises du monde », a-t-il ajouté.

Des visio sécurisées avec un le chiffrement de bout-en-bout

Pour utiliser ce chiffrement, les clients de Zoom devront activer l’E2EE sur leurs comptes. Mais si vous voulez bénéficier de ce niveau de sécurité plus élevé, vous n’aurez pas accès à certaines fonctionnalités de l’application, comme l’enregistrement dans le cloud, la transcription en direct ou le streaming.

Cependant, lorsque vous activez ce chiffrement de bout en bout, le contenu des visioconférences ne peut pas être déchiffré lorsqu’il transite par les serveurs de Zoom. Parmi les autres services qui utilisent déjà ce type de chiffrement, il y a l’application WhatsApp de Facebook.

Et étant donné que Facebook veut rendre WhatsApp interopérable avec Messenger et Instagram Direct, il est fort probable que ce chiffrement débarque aussi sur ces deux apps. Sur WhatsApp, le chiffrement de bout en bout est activé par défaut.

Sinon, pour rappel, Zoom a aujourd’hui d’importants concurrents dans le domaine de la visioconférence. Pour les interactions entre amis, Facebook a lancé les Salons. Et durant la crise sanitaire, Google et Microsoft n’ont cessé d’améliorer leurs applications Meet et Teams, alors que Zoom s’était focalisé sur ses problèmes de sécurité.