Mighty : comme un iPod Shuffle, mais pour Spotify

Coup de cœur pour ce petit module de poche qui permet d’emporter ses playlists Spotify partout sans son smartphone.

Dans un article en 2009, je vous parlais de terminaux portables connectés (on ne parlait pas encore d’IoT) et de mon idée d’une « DeezerBox » qui préfigurait exactement ce que je vous présente aujourd’hui.

Quand on aime les gadgets, c’est pour la vie. Mon dernier craquage en cours concerne Mighty, ce baladeur de taille XXS qui permet d’emporter partout avec soi ses playlists Spotify sans avoir à s’encombrer de son smartphone. Idéal notamment pour aller courir, escalader ou encore pédaler en musique.

Mighty est à l’origine un projet Kickstarter qui a bien tourné (ça arrive) et qui est désormais officiellement disponible et commercialisé directement sur le site du fabricant. Il s’agit d’un petit player dédié à Spotify, occupant à peine plus volumineux qu’un iPod Shuffle, et dans lequel on peut transférer ses playlists afin de les écouter en mode offline, donc dans toute situation de mobilité et sans connexion à internet.

Simplicité et minimalisme

Le module est simple et assez basique : pas d’écran, et juste 3 boutons qui permettent de l’activer, de naviguer dans les playlists et de contrôler le volume (mais sans avance ou retour rapide) et un clip de ceinture ou de revers de t-shirt. Il est également équipé d’une sortie mini-jack pour connecter son casque audio favori, et d’une connexion BlueTooth pour les casques sans fil. Doté de 8 Go de capacité de stockage, le Mighty permet d’emporter avec soi entre 1500 et 2000 chansons, ce qui devrait permettre de disposer d’une certaine diversité musicale, y compris si vous avez décidé d’entreprendre un marathon avec.

Mighty nécessite un abonnement Spotify Premium. Le processus de transfert des playlists se fait en WiFi et requiert une application (disponible pour iOS et Google Play). Il n’est apparemment pas possible de streamer ses playlists directement en WiFi, et le seul mode d’écoute disponible est hors connexion avec les musiques chargées sur la bête.

Je ne l’ai pas encore testé mais j’espère m’en procurer un rapidement pour vous faire un retour plus complet. Reste à savoir si l’arrivée de Spotify et de la 4G sur les montres connectées ne risque pas de faire de l’ombre à ce type de gadget, même si bien sûr le tarif n’est pas le même car le Mighty est vendu au prix très raisonnable de 86 dollars (74 euros), disponible en deux coloris, noir et blanc.

Edit : mes camarades et coworkers de Stuffi en ont un exemplaire (normal), et je l’ai pris en main. C’est effectivement un peu plus gros qu’un iPod Shuffle, et Vincent me dit que le processus de synchronisation des playlists est un peu fastidieux. Mais une fois celui-ci effectué ça roule sans souci. Test à venir sur Stuffi aussi.

Qu’en pensez-vous ? Ce genre de baladeur pourrait-il vous intéresser ?