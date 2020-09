Mozilla dit adieu à ses services Send et Notes

On l’oublie parfois, mais en plus de son navigateur Firefox, via lequel il essaie de proposer une alternative plus respectueuse de la vie privée que Chrome, Mozilla expérimente également de nombreux services. Par exemple, la fondation propose un gestionnaire de mot de passe, ainsi qu’un VPN qui entre en concurrence avec les nombreux services similaires disponibles sur la toile.

Mais malheureusement, certains de ses services créés par Mozilla finissent par être abandonnés. Il y a quelques jours, la fondation a annoncé la fermeture de Notes, une extension qui vous aidait à prendre des notes quand vous naviguez sur Firefox, ainsi que Send, un service pour envoyer des fichiers et qui était un concurrent de WeTransfer.

« Alors que Mozilla resserre et affine son orientation produit en 2020, nous annonçons aujourd’hui la fin de vie de deux services hérités issus du programme Firefox Test Pilot: Firefox Send et Firefox Notes. Les deux services sont en cours de mise hors service et ne feront plus partie de notre gamme de produits », lit-on dans un billet de blog de la fondation.

Mozilla ferme Send à cause des abus

La fondation explique que Send était un service prometteur et que celui-ci avait un bon nombre d’utilisateurs. Cependant, Mozilla a remarqué certaines utilisations abusives : des utilisateurs se seraient servis de ce système de transfert de fichiers pour envoyer des logiciels malveillants ainsi que des attaques de type phishing. Aussi, cet été, Firefox Send a été fermé pour régler ce problème.

« Dans l’intervalle, alors que nous évaluions le coût de notre portefeuille global et de notre orientation stratégique, nous avons pris la décision de ne pas relancer le service. Étant donné que le service est déjà hors ligne, aucun changement majeur de statut n’est attendu », indique également la fondation Mozilla. En ce qui concerne Notes, Mozilla explique que celui-ci a été créé pour expérimenter la synchronisation de données chiffrées. Et aujourd’hui, cette expérimentation est terminée.

« Ayant atteint cet objectif, nous avons conservé le produit comme un petit outil utilitaire pour les utilisateurs de Firefox et d’Android. Début novembre, nous mettrons hors service l’application Android Notes et le service de synchronisation. L’extension de navigateur de bureau Firefox Notes restera disponible pour les installations existantes et nous inclurons une option pour exporter toutes les notes, mais elle ne sera plus maintenue par Mozilla et ne pourra plus être installée », lit-on dans l’annonce.

Et enfin, le fait de fermer certains de ses services permettra à Mozilla de se concentrer sur d’autres, comme son VPN ou encore Firefox Monitor. Notons d’ailleurs que ces services devraient aider la fonction à concrétiser son intention de diversifier les sources de revenus.

Actuellement, les revenus de Mozilla proviennent principalement des partenariats, comme celui avec Google qui permet au moteur de recherche d’être proposé par défaut aux utilisateurs de Firefox. Néanmoins, Mozilla pourrait créer une nouvelle source de revenus en proposant une version premium qui permettrait aux utilisateurs payants d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.