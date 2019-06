Pourquoi Firefox se prépare à lancer une offre premium

Depuis toujours, Mozilla multiplie les services à destination des utilisateurs de son navigateur Firefox. Parmi les plus récents, on peut notamment citer la mise en place d’un système amélioré de lutte contre le tracking. Le fléau des mineurs de cryptomonnaies malicieux est lui aussi pris à bras le corps.

On assiste également ces derniers temps à un effort particulier concernant la synchronisation des mots de passe entre Firefox et Android. À vrai dire, il ne nous viendrait pas vraiment à l’idée de payer pour utiliser un navigateur Internet.

Seulement voilà, l’amélioration constante de ces services a un coût qu’il faut bien parvenir à financer. Mozilla est toujours à la lutte avec des géants de la Tech comme Google et Apple sur ce marché rudement concurrentiel et des revenus sont donc nécessaires pour parvenir à rester toujours compétitif.

Un bonus payant, mais Firefox toujours gratuit

Depuis son lancement, Firefox a été financé grâce à des partenariats (notamment Google, dont le moteur de recherche est intégré de base sur la page d’accueil) ou via du contenu sponsorisé sur l’application Pocket. Mozilla souhaite désormais diversifier ses sources de revenus en créant une offre premium.

Concrètement, l’utilisateur qui souscrirait pourrait bénéficier d’un espace de stockage en cloud ou de nouvelles fonctionnalités VPN. Ce nouvel abonnement à Firefox devrait être lancé en octobre et ne remettra pas en cause la version actuelle du navigateur qui restera gratuite. C’est en tout cas l’engagement du président de Mozilla, Chris Beard.

Le mystère demeure en revanche quant au prix de cette offre et aux autres services qui seront fournis. Il est en effet probable que Firefox ait envie de la rendre encore plus attractive d’ici son lancement. Ces deux paramètres joueront sûrement un grand rôle dans le choix que feront les utilisateurs de franchir ou non le pas du payant.