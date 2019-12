N26 a une nouvelle fonctionnalité pour mieux gérer son argent

Si vous souhaitez partir en vacances cet été, peut-être avez-vous pensé à économiser, en vous obligeant chaque semaine à épargner une somme précise et régulière. Pour vous aider à accomplir votre projet, N26 vient de lancer des nouvelles fonctionnalités permettant de créer des virements automatiques, accessibles dès la formule N26 You.

Son onglet « Espaces », qui permet déjà de réaliser des sous-comptes correspondant à vos différents projets et types de dépenses, s’enrichit ainsi d’un nouvel outil d’automatisation. Il est maintenant possible de réaliser des actions en paramétrant simplement l’application. Par exemple, pour vos vacances d’été, vous pourrez configurer la fonctionnalité pour que chaque semaine, dix euros soient déplacés de votre compte vers un sous-espace « Vacances ».

Gérer automatiquement son argent sur N26

Dans un article de blog, la néo-banque N26 a fait part de sa nouvelle fonctionnalité, en tâchant de rassurer ses utilisateurs : si le compte ne permet pas de transvaser le capital nécessaire, l’action sera alors annulée.

Naturellement, cet outil de programmation des virements se devait d’arriver. Il vient ainsi compléter un service fort utile, permettant de mieux gérer son budget, et différenciant les applications de banques en ligne des autres services numériques proposés par les banques traditionnelles.

La nouvelle fonctionnalité sera utile pour un projet de vacances comme nous vous l’avions mentionné, mais également pour des dépenses régulières. Par exemple, vous pourrez décider de réaliser un virement mensuel du montant de votre loyer, vers un sous-compte consacré, pour épargner directement les fonds nécessaires, et ce dès la réception de votre paie. Il suffira de paramétrer un transfert de votre compte principal vers le sous-compte, en sélectionnant la somme, et en indiquant une répétition mensuelle du versement.

Accéder à la fonctionnalité sur l’application N26

Pour découvrir ce nouvel outil de paramétrage, rendez-vous sur l’application de N26, en cliquant sur l’icône correspondant à l’onglet « Espaces ». Une fois dessus, sélectionnez l’espace sur lequel vous souhaitez réaliser une action d’où partira le virement. Celui-ci ouvert, vous pourrez utiliser la nouvelle fonctionnalité en cliquant sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l’écran.

Une fois que vous serez sur l’outil, il vous suffira de créer de nouvelles règles (correspondant à des virements). Sachez que le compte qu’il faudra ensuite sélectionner correspond au compte de destination. Pour l’exemple du paiement de loyer, il faudra sélectionner un sous-compte que vous aurez initialement créé, baptisé par exemple « Loyer ».

La néo-banque N26 indique qu’il est possible de créer jusqu’à 10 règles automatiques. Celles-ci peuvent être modifiées et supprimées à tout moment, et fonctionneront dans la limite où les fonds demandés sont bien présents sur le compte principal. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes offres de N26, cliquez sur notre comparatif entre N26 You et N26 Metal.