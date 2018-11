La NASA a choisi le lieu d’atterrissage de son prochain véhicule sur Mars

Dans un tweet partagé le 19 novembre, la NASA a indiqué qu’elle avait choisi le lieu dans lequel atterrirait son prochain vaisseau sur Mars. Elle a déclaré à ce sujet : « Ça y est ! Choisi après une longue recherche, le cratère de Jezero sur Mars a beaucoup de choses que nous espérons explorer en débarquant notre rover là-bas. Dans ce cratère, [il y a] d’anciens canaux creusés dans l’eau et des sédiments transportés pour former des éventails et des deltas que nous voulons connaître ».

This is it! Picked after a lengthy search, Jezero Crater on #Mars has many things we hope to explore by landing our #Mars2020 rover there. In this crater, ancient water carved channels & transported sediments to form fans + deltas we want to learn about: https://t.co/ppfcAbw3fz pic.twitter.com/FIn1DivG9I

— NASA (@NASA) 19 novembre 2018