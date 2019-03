La NASA vous paye pour rester au lit pendant 60 jours

Toujours en quête de nouvelles expériences scientifiques, la NASA recherche actuellement des candidats pour une étude durant laquelle ces derniers devront rester au lit durant 60 jours. Tous les participants seront rémunérés.

La NASA veut trouver des solutions pour que les astronautes puissent faire moins de sport

L’objectif de l’étude de la NASA est d’analyser l’effet de l’apesanteur sur le corps humain, dans l’idée où celui-ci part dans l’espace. En somme, l’agence spatiale va recréer ce qu’elle nomme l’alitement par gravité artificielle. De fait, les participants à l’expérience seront mis dans des conditions relativement similaires à celles dans lesquelles l’apesanteur est effective.

La NASA a indiqué au sujet de l’objectif de cette étude : « Les résultats de l’étude aident les scientifiques à mettre au point des contre-mesures ou des mesures préventives plus efficaces pour que les astronautes de la station spatiale n’aient pas à passer la majeure partie de leur journée à faire du sport ». Il ne serait pas étonnant que l’agence réalise cette étude en vue d’envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune, comme elle l’a déjà annoncé, ou même sur… Mars.

Plus concrètement, les sujets de l’étude de la NASA passeront 60 jours dans un lit incliné à 6 degrés, où ils devront rester exclusivement couchés, ce qui signifie aussi que les activités comme la douche et le fait d’aller aux toilettes se feront directement dans cette position. Néanmoins, tous passeront une trentaine de minutes par jour dans une « centrifugeuse humaine », un terme qui n’est pas vraiment clair, si ce n’est que le dispositif permet de générer la fameuse gravité artificielle et de distribuer les fluides dans le corps. Il est certain que ce moment là de la journée provoquera des nausées chez certains participants.

Pour l’expérience de la NASA qui dure un total de 89 jours, les participants seront rémunérés à hauteur de 14 000 livres sterling, soit un peu plus de 16 000 euros. De quoi tenter du monde ?

Si oui, la NASA recrute par ici. Actuellement l’agence cherche plutôt des femmes ayant entre 24 et 55 ans, tandis que l’expérience se déroulera en septembre à Cologne.

