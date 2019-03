La NASA se justifie après l’annulation de la sortie 100% féminine de l’ISS

Pour la première fois depuis la création de l’ISS, deux femmes astronautes de la NASA devaient sortir de la station à la date de ce vendredi 29 mars. Il était alors prévu que Anne McClain et Christina Koch réalisent une sortie à l’extérieur afin d’effectuer des tests ainsi qu’une mission de maintenance. Après 21 ans, les deux astronautes auraient donc composé la première équipe 100% féminine à sortir de l’ISS.

Néanmoins, celle-là n’aura finalement pas lieu comme la NASA l’avait indiqué. En effet, Anne McClain a du laisser sa place à son collègue et homologue américain Nick Hague. Lorsque celle-ci a effectué une précédente sortie le 22 mars, l’astronaute a réalisé qu’elle serait plus à l’aise dans une combinaison de taille M plutôt que celle qu’elle portait, une situation qui peut arriver à cause des modifications corporelles dans l’espace. Néanmoins, les combinaisons sont particulièrement complexes à utiliser dans l’ISS, car elles sont constituées de pièces qu’il faut assembler, ce qui prend énormément de temps.

En conséquence, la NASA a décidé de remplacer Anne McClain par Nick Hague, repoussant à plus tard la première sortie de l’ISS exclusivement féminine. Néanmoins, celle-ci a été vivement critiquée, et aussi accusée de sexisme, pour avoir pris cette décision, ce à quoi elle a décidé de répondre avec un nouveau communiqué sur le sujet. Dans celui-ci, l’agence américaine indique : « Douze heures supplémentaires auraient forcé à repousser la date de la sortie dans l’espace, ce qui aurait été difficile en raison du calendrier de la station, où des véhicules cargo doivent arriver ».

De la même façon, la NASA indique qu’elle n’avait pas prévu de programmer une sortie exclusivement féminine, mais que cela s’est « juste produit ainsi ». Pour sa part, l’astronaute Anne McClain, qui devait sortir de la station, a déclaré soutenir ce choix : « Cette décision est fondée sur ma recommandation […] Nous ne devons jamais accepter de risque s’il peut être évité. La sécurité de l’équipage et l’exécution de la mission sont toujours prioritaires ».

This decision was based on my recommendation. Leaders must make tough calls, and I am fortunate to work with a team who trusts my judgement. We must never accept a risk that can instead be mitigated. Safety of the crew and execution of the mission come first. https://t.co/VU9QNaHHlK

— Anne McClain (@AstroAnnimal) 27 mars 2019