La navette autonome de Navya a connu son premier accident à Las Vegas

Alors que la firme française lançait sa navette autonome à Las Vegas, cette dernière a connu un accident mineur peu après ses premières heures de service sur la route. Apparement, le problème n’est pas venu du véhicule, mais d’un humain.

Nombre de firmes travaillent à proposer une alternative aux modes de transports tel que nous les connaissons actuellement. Il y a Uber, Waymo, Apple… Mais au-delà des grands noms mondialement connus, de plus petites entreprises tirent leur épingle du jeu.

C’est le cas de Navya, PME lyonnaise, qui souhaite proposer des véhicules autonomes et électriques. La firme a d’ailleurs profité du début de semaine pour présenter son nouveau véhicule : l’Autonom Cab. Entièrement autonome, le taxi robot est conçu pour rouler dans les villes et prévu pour 2018. Outre son projet de taxi, Navya travaille aussi sur des navettes capable de transporter jusqu’à 15 personnes. Ces dernières sont d’ailleurs déjà en service à Confluence (Lyon) et La Défense (Paris). La firme française a fait le choix d’étendre ses zones de test jusqu’à Las Vegas, lieu où l’accident s’est produit environ deux heures après la mise en service de l’Autonom Shuttle.

Alors qu’elle devait parcourir un itinéraire quotidien entre Fremont Street et Carson Street, le véhicule a heurté un camion de livraison. L’accident reste néanmoins mineur, comme le relate un des usagers qui se trouvait dans la navette à cet instant, précisant que le récit a été déformé au fur et à mesure qu’il a été relayé sur les médias.

Un accrochage mineur

La ville de Las Vegas a relaté l’accident sur son Tumblr, expliquant aussi que « La navette a fait ce qu’elle était censée faire, c’est-à-dire que ses capteurs ont enregistré la présence du camion et que la navette s’est arrêtée pour éviter l’accident. Malheureusement, le camion de livraison ne s’est pas arrêté et a effleuré l’aile avant de la navette. Si le camion avait eu le même équipement que la navette, l’accident aurait été évité ». La ville a aussi précisé que les faits n’auraient pas de conséquence sur les tests qu’effectuent Navya dans les rues américaines.

Même si l’accident a été mineur et que personne n’a été blessé, il est clair que des incidents de ce type continueront à renforcer les inquiétudes concernant les véhicules autonomes. Le fait que les routes accueillent de nouveaux véhicules devrait avoir pour corollaire que les habitudes de conduite changent, elles aussi.