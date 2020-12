Néo-banque pro : Manager.one double Qonto en proposant Apple Pay

Elles ne sont plus nombreuses à s’en écarter. Les banques en ligne et néo-banques continuent de choisir Apple Pay parmi leurs partenaires pour le paiement mobile depuis notre smartphone. Cette semaine, c’est l’établissement aux comptes bancaires pour les pros manager.one qui a annoncé sa compatibilité.

La néo-banque dépasse ainsi Qonto, son principal concurrent français, au sujet du paiement mobile sur les appareils Apple. Les clients professionnels vont pouvoir régler leurs transactions par leur smartphone, se libérant ainsi des contraintes du paiement sans contact par carte bancaire limité par un plafond de montant. Google Pay est également disponible pour les appareils Android.

Apple Pay et Google Pay chez manager.one

Développé par Apple, le service de paiement mobile vous permet de déléguer le rôle de votre carte bancaire à votre smartphone. L’intérêt ? Rendre les paiements plus pratiques et plus sûrs.

Pour cela, le service enregistre votre carte sur votre smartphone. Il la numérique pour qu’elle puisse ainsi faire de votre appareil un substitut indépendant. Apple Pay précise qu’il n’enregistre pas les coordonnées des cartes pour garantir une totale transparence et sécurité (il va chercher ces informations auprès de la banque au moment de l’achat).

Ensuite, lors d’un paiement, il suffit de placer son smartphone sur les lecteurs de cartes compatibles avec les paiements sans contact. Pour cela, le lecteur lit la puce NFC du smartphone, comme il l’aurait fait avec une carte bancaire.

Manager.one va pouvoir profiter de cet argument pendant un certain temps. La néo-banque pour les pros fondée en 2016 dépasse ses concurrents Shine et Qonto sur ce point, d’autant plus que les clients sous Android ne sont pas épargnés : Google Pay est aussi accessible pour manager.one. Notez par ailleurs que Qonto ne devrait plus trop tarder à annoncer sa propre compatibilité.