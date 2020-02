Qonto officialise la carte X, une carte bancaire premium pour les pros

Qonto vient de lever le voile sur la carte X, qui vient se positionner sur le haut du panier de sa gamme de cartes bancaires. En plus des avantages déjà proposés sur la carte Plus, la néo-banque pour les professionnels met fin aux frais de change à l’étranger et offre un nombre conséquent d’avantages et d’assurances.

Cette annonce vient quelques jours seulement après que la licorne française a bouclé un tour de table gigantesque de 104 millions d’euros. Désormais, la néo-banque développe ses technologies bancaires de façon autonome, en laissant de côté son ancien partenariat avec le Français Treezor – qui lui apportait les API nécessaires à son application mobile.

Lancée en juillet 2017, la néo-banque créée par Steve Anavi et Alexandre Prot compte plus de 50 000 clients sur un marché français qui compte plus de 3,7 millions d’entreprises. Avec sa nouvelle carte X, Qonto lance une carte bancaire reprenant l’ensemble des services et des avantages de banque en ligne que l’entreprise a pu développer au fil du temps. Elle y rajoute ensuite une couche de services qui s’avère très utile pour les entreprises internationale.

It is almost time.

Get ready to discover our new Premium card, and all its exclusive advantages, to make your experience unique…

Stay tuned! 💫#premiumcard #qonto pic.twitter.com/fHVgZKtikT — Qonto (@getqonto) February 11, 2020

Les caractéristiques de la carte X Qonto

Qonto est déjà présent dans plusieurs pays européens, et la néo-banque sait que l’international est un critère de sélection d’une banque pour les entreprises. Pour sa nouvelle carte bancaire premium, les avantages à l’étranger sont encore plus nombreux que sur la précédente carte Plus, lancée en octobre 2019.

À ce titre, les plafonds de paiements et de retraits ont été encore une fois repoussés. Désormais, les clients pourront réaliser jusqu’à 60 000 € de paiements dans d’autres devises et sur une période de 30 jours, tout comme prétendre à des retraits aux distributeurs jusqu’à 3 000 euros par mois.

Si la carte Plus Qonto ne faisait que baisser le prix des commissions sur les taux de change de 2 % à 1 %, la carte X supprime définitivement ces frais de change. Tous les paiements en devises étrangères sont donc réalisés au taux réel du marché. De la même manière, les retraits et les paiements en euros sont gratuits et illimités.

Ainsi, les professionnels en déplacement n’auront plus vraiment de préoccupations sur le coût de leurs dépenses, et le montant limite. Avec 60 000 € de paiements disponibles avec la carte X de Qonto, les entrepreneurs et les équipes de TPE / PME pourront répondre à leurs besoins comme s’ils avaient souscrit à une banque traditionnelle. Pour rappel, la carte Plus limite les paiements et retraits à respectivement 40 000 € et 2 000 € – ce qui est déjà assez élevé pour la majorité des établissements.

Des avantages et du gain de temps

En plus des plafonds repoussés et de l’absence de frais à l’étranger, la carte X de Qonto vient ajouter des fonctionnalités pour améliorer le confort des voyages des professionnels. Par exemple, la nouvelle carte bancaire de la néo-banque propose un accès à plus de 1 100 salons d’aéroports à travers le monde, tout comme des assurances en cas de déconvenues.

Les clients pros de Qonto ayant la carte X pourront se réconforter avec une assurance de dédommagement jusqu’à 4 000 € en cas de perte de bagages – tout comme une indemnisation jusqu’à 150 000 € pour les véhicules, en cas d’accident. La couverture santé est toujours de vigueur, comme pour la carte Plus.

Qonto perpétue également une fonctionnalité déjà présente chez d’autres néo-banques : un service de conciergerie baptisé « Clac des doigts ». ce dernier permet aux pros de pouvoir s’épargner les tâches d’organisation classiques en voyage, notamment sur la partie des réservations de vols, de chambre d’hôtel, etc. Le service de Qonto propose à chaque client un assistant personnel, permettant une réactivité à la hauteur des exigences des entreprises.

Plus sexy qu’une banque classique

En reste que Qonto propose toujours ses services numériques, qui ne sont pas forcément de vigueur chez les banques traditionnelles. On pense notamment à la gestion numérique des notes de frais, de la connectivité des comptes permettant de créer des profils aux accès personnalisés.

Qonto cherche ainsi à faire face aux banques traditionnelles. Si elle arrive à terme à égaler ses capacités, elle pourra se différencier avec ses services numériques de nouvelle génération, et son lot de nouvelles fonctionnalités bien pratiques que les professionnels recherchent aujourd’hui. Le tout, avec une carte bancaire en acier inoxydable, plus solide et sexy qu’une carte bancaire en plastique.