Les plateformes de streaming redoutent le 26 octobre

Les plateformes de streaming vont prendre connaissance d’un nouvel encadrement législatif en France, effectif lors du premier trimestre de l’année prochaine. Dans un décret qui sera publié lundi, Netflix, Disney Plus ou encore Amazon Prime Video découvriront les nouvelles obligations souhaitées par le gouvernement français dans le cadre de ses règles en matière d’investissement dans la production française, indépendante et dans la chronologie des médias.

Le décret sera l’occasion de convertir les obligations des chaînes de télévision aux plateformes de streaming, opérant sur le sol français et rencontrant les lois solides de l’hexagone en matière d’investissement culturel. Selon les différents points mentionnés, les plateformes espèrent à la fois être logées à la même enseigne que les télés, tout en souhaitant un encadrement qui ne les englobe pas dans le même panier.

Nos confrères du Monde, qui rappellent les détails de l’affaire, ont tenté de contacter chacune des plateformes sans toutefois pouvoir noter des commentaires de la part des porte-parole. Les géants Netflix, Amazon et Disney Plus redoutent la journée du 26 octobre, et voici dans le détail les nouvelles règles et échelons que l’État prévoit.

Investissement français et chronologie des médias

Le premier point concerne la contribution des plateformes de streaming à la création française et la chronologie des médias. En fait, le gouvernement serait certainement en train de préparer un barème agissant simultanément sur ces deux points, avec une meilleure position dans la chronologie des médias en l’échange d’un plus grand investissement dans la création française.

Les chiffres rapportés par Le Monde font état d’un investissement de 25 % du chiffre d’affaires réinvesti dans des projets de productions françaises en l’échange d’un droit de diffusion de film un an après leur sortie au cinéma. La durée serait repoussée entre treize et vingt-quatre mois pour un investissement de seulement 22,5 % du CA dans des créations. Pour 20 %, alors la place dans la chronologie des médias serait repoussée à une durée d’attente de 24 mois.

Cette exception française dans le droit de diffusion de films sortis en salle est actuellement à l’avantage de Canal+. Son temps d’attente avant la sortie d’un film n’est compris qu’entre six et huit mois. Le Monde rappelle néanmoins que cette exception est due à l’investissement massif du groupe de télévision, de l’ordre de 80 % de son chiffre d’affaires consacré à des projets au cinéma.

Production indépendante

Le second point majeur sur lequel se penchera lundi le décret du gouvernement concerne les productions indépendantes. En plus de vouloir favoriser la création, l’État devrait exiger que 60 % des investissements des plateformes de streaming soient consacrés à des projets indépendants.

Il s’agit là d’encadrer le plan d’investissement de Netflix et de ses compères vers des projets qui ne soient pas sous son égide. Sur ce point, les plateformes ne devraient pas trop s’offusquer : notamment chez Netflix, qui a déjà connu de beaux succès avec des productions externes qui n’avaient que peu d’ambitions au départ (la saison 1 de la Casa de papel est un exemple).

En plus, leur contribution de l’ordre de 60 % (la part sera à confirmer lundi prochain) sera inférieure à ce que connaissaient les chaînes de télévision par le passé, à 75 %. Cela dit, les plateformes seront très à l’écoute de la publication lundi et de la consultation publique qui en découlera les semaines suivantes. Derrière des pourcentages pouvant paraître anodins, des millions d’euros seront en jeu entre la santé économique des plateformes et la protection culturelle française.