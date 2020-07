Netflix casse sa tirelire pour un film avec Ryan Gosling et Chris Evans

Après The Irishman, Netflix investit dans un nouveau film à gros budget. Intitulé The Gray Man, le long-métrage est estimé à 200 millions de dollars, soit le plus gros montant jamais consacré à un tel projet par la plateforme de streaming américaine.

Des grands noms du cinéma

The Gray Man rassemblera les acteurs Ryan Gosling, dans le rôle du personnage principal, et Chris Evans, dans le rôle de son ennemi en charge de sa traque. Ce dernier est connu pour son rôle du personnage très populaire Captain America. Inspiré de la série de romans de Mark Greaney, ce thriller d’espionnage racontera l’histoire de Court Gentry, une « légende dans le monde de la clandestinité, qui passe en silence d’un emploi à l’autre, accomplissant l’impossible et s’effaçant ensuite ».

Ce n’est pas tout, car ce sont les frères Russo qui seront aux manettes de ce nouveau film signé Netflix. Eux aussi sont loin d’être des inconnus puisqu’ils sont à l’origine du film Avengers : Endgame (356 millions de dollars de budget).

Dans une déclaration, Anthony Russo a indiqué au sujet du projet : « Le film est un vrai mano à mano entre ces deux grands acteurs qui représentent deux versions différentes de la CIA, dans ce qu’elle peut être et ce qu’elle peut faire. Pour ceux qui étaient fans de Captain America : Le Soldat de l’hiver, nous avançons sur ce territoire, mais dans un contexte plus ancré dans le réel ».

À cela, Joe Russo ajoute : « L’intention c’est que ce soit au niveau de n’importe quel film sortant en salle et la possibilité de le faire avec Gosling et Evans est un rêve pour nous. L’idée est de créer une franchise et de construire tout un univers, avec Ryan au centre. Nous avons tous signé pour le premier film et il faut que ce soit fort pour que nous puissions faire le second ».

En somme, Netflix pourrait commencer à mettre sur pied une franchise de plusieurs films comme les James Bond ou Jason Bourne. Cela pourrait également permettre au service de concurrencer des franchises très populaires comme Avengers ou encore Fast and Furious, une ambition déjà évoquée par le co-PDG du service Ted Sarandos.

Actuellement, la série de livres The Gray Man compte 10 romans et d’autres sont encore en projet, si bien que la plateforme de streaming a largement la matière pour espérer mettre en images ces œuvres au fil des années.

Le tournage de The Gray Man devrait commencer en 2021, mais aucune date de sortie n’a été communiquée pour l’instant.