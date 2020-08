Netflix : ce à quoi devait initialement ressembler le célèbre « Tou Doum »

C’est désormais devenu un son véritablement iconique de la plateforme de streaming. Le fameux « Tou Doum » de Netflix fait partie intégrante de la marque qui règne actuellement sur le marché de la vidéo. Alors que l’entreprise cherche actuellement son Saint Graal des franchises, un contenu capable de rivaliser avec Harry Potter ou Star Wars, l’heure est aussi au rembobinage, au retour aux origines. Et dans ce registre, le son emblématique possède une histoire surprenante.

L’heure du choix pour Netflix

Dans le podcast Twenty Thousand Hertz, le vice-président produit de Netflix Todd Yellin et l’éditeur audio Lon Bender (qui a remporté un Oscar) sont revenus sur le sujet de la conception du son iconique de Netflix. L’occasion d’apprendre qu’il aurait très bien pu s’agit du bruit d’une chèvre qui bêle.

A l’origine, l’ambition était de recréer le célèbre rugissement du lion de MGM, mais en produisant le bêlement d’une chèvre.

J’aimais le bruit de la chèvre. C’était drôle et plutôt bizarre. C’était notre version du lion.

L’objectif de Netflix était de faire ressentir aux utilisateurs de la plateforme qu’ils allaient être gâtés. Au total, entre 20 et 30 sons auraient été étudiés par Netflix avant de choisir le bon. Parmi les autres sons qui ont été étudiés, figurait notamment le bruit d’un océan agité. Mais, c’est bien le « Tou Doum » – dérivé du son que fait le double impact du poing de Franck Underwood frappant son bureau dans House of Cards, la série emblématique de Netflix – qui a été finalement choisi. Avec le recul, on se dit que Netflix a sans aucun doute fait le bon choix, même si cela n’aurait pas forcément pesé sur le succès de la plateforme de streaming.

Reste désormais à savoir comment résonne le célèbre « Tou Doum » ou le bruit de chèvre quand on le passe en vitesse accélérée ou au ralenti, une fonctionnalité désormais entérinée par Netflix.