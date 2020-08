Netflix cherche officiellement son Saint Graal des franchises

Netflix enchaîne les productions maison ces dernières années. Il y a eu une véritable accélération, afin de se différencier dans la guerre du streaming. Pour les plus gros succès, comme The Old Guard avec Charlize Theron ou encore Tyler Rake avec Chris Hemsworth, le sujet d’une suite arrive très vite sur la table, avec des rumeurs d’une possible franchise pour Netflix. A chaque fois, la mêem logique : une star connue comme tête d’affiche et un carton du côté des audiences. Mais, aucun film n’a vraiment été non plus le véritable carton que Netflix semble toujours attendre, digne d’un Star Wars ou d’un Harry Potter. La plateforme s’est donc mise en quête de cette fameuse perle rare.

Netflix cherche sa franchise phare

Alors que le site de streaming vient d’investir une somme conséquente du côté du studio à l’origine de la série Black Mirror, ce ne serait que le début d’une nouvelle stratégie particulièrement offensive. Tendo Nagena, le vice-présent en charge des films originaux chez Netflix, estime qu’il y a encore une très grande marge de progression pour la plateforme de streaming. Voici ce qu’il a déclaré au Hollywood Reporter.

Nous voulons nous lancer dans des films d’aventure de niveau PG, destinés à un large public. Quelque chose qui s’inspire des premiers Star Wars ou Harry Potter 1 et 2. […] Une histoire de type Jumanji. C’est la prochaine frontière.

Il affirme toutefois ne pas vouloir être en concurrence direct avec les studios professionnels, mais qu’il s’agit de quelque chose sur lequel les studios ne sont concentrés.

Nous voulons encourager les grands talents à penser de cette façon. George Lucas a créé Star Wars, ce n’était pas basé sur un livre. Si vous avez ce genre d’imagination, comme les Wachowski avec The Matrix, nous pensons que nous sommes l’endroit où il faut tenter ce genre d’idées et mettre en avant les cinéastes innovants.

Il tend notamment la main à Jordan Peele, Quentin Tarantino ou encore Christopher Nolan. De quoi laisser augurer du meilleur ?