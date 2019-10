Netflix confirme la saison 4 de Stranger Things (avec un teaser)

Alors que la saison 3 de Stranger Things a fait son arrivée sur Netflix début juillet 2019, la plateforme de streaming a d’ores et déjà validé le fait que la série aura une saison 4.

La nouvelle a été annoncée par les frères Duffer dans un communiqué rendu officiel le 30 septembre. Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix a ajouté à ce sujet : « Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec Stranger Things et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec eux et d’amener leur imagination débordante sur d’autres projets de films et de séries que nos utilisateurs vont adorés. Nous avons hâte de voir ce que les frères Duffer ont en réserve quand ils sortiront du monde de l’Upside Down ».

Netflix dévoile un teaser de la saison 4 de Stranger Things

Si le contenu de la saison 4 est encore -logiquement- inconnu, la bande-annonce dévoilée par Netflix donne tout de même un détail important. En effet, le teaser se termine par la phrase « We’re not in Hawkins anymore » (« Nous ne sommes plus à Hawkins »), ce qui sous-entend que le récit de la série à succès ne se déroulera plus dans la petite ville, mais bel et bien ailleurs. Pour rappel, les trois premières saisons mettaient en scène Hawkins.

Pour l’instant, Netflix n’a pas évoqué de potentielle date de sortie de la saison 4. Il y a quelques mois, des informations laissaient à supposer que le tournage de cette dernière pourrait avoir lieu durant le mois d’octobre, ce qui voudrait dire qu’il ne va pas tarder à commencer. Si l’on se fie à cette information, l’on peut espérer une sortie de la saison dans quelques mois.

Rappelons que la saison 3 de Stranger Things a rencontré un vif succès à sa sortie, au point qu’elle a été vue plus de 40 millions de fois en quelques jours à peine après sa sortie. En comparaison, la saison 1 d’Umbrella Academy avait mis un mois à atteindre un tel nombre de visionnages.