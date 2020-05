Netflix et Disney+ : quels sont les 7 films et séries à voir ce week-end ?

Comme toutes les semaines, Netflix accueille de nouvelles séries et de nouveaux films sur sa plateforme de streaming. Depuis plusieurs mois, le service explose son compteur de nouveaux abonnés, car de nombreux pays sont actuellement confinés chez eux et se tournent vers les contenus vidéo.

Disney+ n’est pas en reste et annonce un fort d’abonnés sur la période pour la même raison que Netflix. Disponible en France depuis quelques semaines maintenant, le service revient à 6,99 euros par mois pour un accès aux contenus et dessins animés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Il prévoit aussi de dévoiler de nouveaux films directement sur sa plateforme au cours des prochains mois.

Découvrir Disney+

Comme chaque semaine, voici notre habituelle sélection du vendredi. Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de mai.

Netflix, Disney+… : Les 7 séries et films à découvrir

La nouvelle série : Hollywood (Netflix)

Accessible sur Netflix depuis le début du mois de mai, cette série met en lumière des artistes qui sont prêts à tout pour mettre un pied dans l’industrie cinématographique. Mais dans un contexte post Seconde Guerre mondiale et dans l’âge d’or d’Hollywood, ils vont découvrir toutes les inégalités de ce monde à l’égard des minorités composées de femmes, de personnes de couleur ou d’homosexuels.

La première saison de Hollywood compte sept épisodes d’une cinquantaine de minutes.

La série détente : Pixar en vrai (Disney+)

Disponible sur Disney+, cette mini-série donne vie aux personnages qui composent les longs-métrages d’animation du studio Pixar. Dans le monde réel, on peut donc retrouver les héros de Vice Versa, Wall-E, Toy Story ou encore Là-haut.

L’anthologie comprend 7 épisodes de moins de 10 minutes.

La série coréenne : Crash Landing on You (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis fin 2019, Crash Landing on You n’a pas fait beaucoup parler d’elle à sa sortie au profit des séries qui font le succès de la plateforme de streaming. Celle-ci raconte comment l’héritière sud-coréenne Yoon Se-ri se retrouve propulsée en Corée du Nord lors d’une sortie en parapente ratée. Sur place, elle rencontre l’officier et membre de l’élite nord-coréenne Ri Jeong-hyuk.

La première saison compte 16 épisodes d’environ 85 minutes.

Le classique en noir et blanc : Les Temps modernes (Netflix)

Dévoilée en 1936, cette comédie muette en noir et blanc fait partie des classiques du cinéma. Elle raconte l’histoire de Charlot, un ouvrier d’usine qui travaille sur une chaîne de production. Atteint d’une dépression, il quitte son travaille et recueille une orpheline avec qui il tente d’affronter les difficultés de la vie de l’époque.

D’autres films tout aussi célèbres et signés Charlie Chaplin sont disponibles sur la plateforme de streaming, à l’exemple de La Ruée vers l’or, Les Lumières de la ville ou Le Dictateur.

Le docu-série : Le Monde selon Jeff Goldblum (Disney+)

Dans cette série signée National Geographic, franchise de Disney, l’acteur américain Jeff Goldlum revient sur les objets de notre quotidien et leurs mystères tout en se penchant sur des faits historiques et scientifiques, mais aussi sur les coïncidences. Il se questionne alors sur les jeux vidéo, les sneakers ou encore les barbecues et les jeans.

La première saison compte actuellement huit épisodes sur douze et chacun d’entre eux dure environ une demie-heure.

Le dessin animé : Les 1001 pattes (Disney+)

Ce long métrage d’animation de Pixar, franchise appartenant à Walt Disney, raconte la vie de Tilt, une jeune fourmi qui détruit tous les stocks de la saison par inadvertance. Si la fourmilière est en colère contre lui, le Borgne l’est encore plus et menace tous les habitants. Tilt par alors à l’aventure pour tenter de faire tomber les borgnes et ses complices sauterelles.

Découvrir Disney+

Le thriller horrifique du dimanche soir : Get Out (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis le début de la semaine, ce film daté de 2017 raconte l’histoire d’un jeune couple qui filme le parfait amour. Mais tout se corse lorsque Chris et Rose se rendent chez les parents de cette dernière qui n’apprécient visiblement pas la couleur de peau du jeune homme, si bien qu’une atmosphère particulière émerge sur la propriété.