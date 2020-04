Sur Netflix, quels sont les films et les séries qui débarquent en mai 2020 ?

Chaque mois, Netflix complète son catalogue avec de nouveaux contenus, qu’il a lui-même produit ou non. En se renouvelant ainsi, le leader du streaming vidéo espère bien conserver sa place face à des concurrents qui pourraient être redoutables, à l’instar de Disney+. Disponible aux USA depuis fin novembre et en France depuis quelques semaines, l’américain dispose d’arguments de poids face à Netflix. Cela explique aussi pourquoi la création de contenu est un positionnement clef pour Netflix, dont beaucoup de séries remportent un franc succès à l’international.

Voici la liste complète des nouveautés Netflix du mois de mai 2020. En attendant, vous pouvez consulter notre sélection non exhaustive des contenus à voir sur la plateforme ce week-end.

Les séries Netflix qui débarquent en mai 2020

Hollywood — Saison 1 : 1er mai

Disponible sur Netflix dès le début du mois, cette série raconte l’histoire d’un groupe d’acteurs prêt à percer coûte que coûte dans l’Hollywood de l’après-Deuxième Guerre mondiale.

Presque Heureux — Saison 1 : 1er mai

Ce jour férié est l’occasion pour Netflix d’accueillir la première saison de cette nouvelle série qui porte sur un animateur radio qui essaye de trouver sa voie tout en s’occupant de sa relation avec son ex-femme et de ses deux enfants.

Into The Night — Saison 1 : 1er mai

Dans cette nouvelle série Netflix, les passagers d’un vol de nuit tente de survivre alors que le soleil commence à tuer tout ce qu’il croise son chemin.

The Eddy — Saison 1 : 8 mai

Cette série narre les aventures du patron du club The Eddy, Elliot Udo, qui découvre que son associé se mêle à une affaire douteuse. Il doit alors concilier cette découverte avec la chanteuse Maja, sa fille et le fait d’essayer de sauver le club.

Dead To Me — Saison 2 : 8 mai

Après une première saison diffusée sur Netflix, Dead to Me revient pour une deuxième saison début du mois prochain. Jen et Judy doivent tenter, ensemble, de garder le contrôle et leurs secrets respectifs.

Valeria — Saison 1 : 8 mai

Basée sur les romans d’Elisabet Benavent, cette nouvelle série Netflix raconte comment une écrivaine se rapproche de ses trois amies alors qu’elle traverse une phase de vie complexe.

White Lines — Saison 1 : 15 mai

Disponible mi-mai sur Netflix, cette série met en lumière les aventures d’une femme qui décide de quitter sa vie tranquille à Manchester pour Ibiza afin de découvrir les circonstances de la disparition de son frère.

La Grande illusion de Juanquinialeria — Saison 1 : 15 mai

Disponible à la même date, La Grande illusion de Juanquinialeria se penche sur l’histoire d’un magicien qui a fait disparaitre un baron de la drogue lors d’une fête. Sauf qu’il n’arrive pas à le faire réapparaître.

La Reine et le Conquistador — Saison 1 : 16 mai

Une indigène du nom de Catalina revient pour se venger d’un homme qui lui a brisé le cœur et qui a trahi son peuple.

À l’ombre des magnolias — Saison 1 : 19 mai

Dans cette série Netflix, Maddie Townsend doit concilier la gestion de ses enfants, un mari infidèle ainsi qu’un prétendant jugé improbable par plus de la moitié de la ville.

Quelle histoire — Saison 1 : 22 mai

Cette série documentaire revient sur les avancées scientifiques, les découvertes et les mouvements sociaux qui ont changé la face du monde.

Control Z — Saison 1 : 22 mai

Cette nouvelle teen série signée Netflix s’intéresse à Sofia, une jeune lycéenne solitaire qui tente de découvrir l’identité du hacker qui ne cesse de dévoiler les secrets des élèves de l’établissement.

Dynastie — Saison 3 : 23 mai

La troisième saison de la nouvelle série culte revient sur Netflix à la fin du mois après une diffusion sur la chaine The CW.

Space Force — Saison 1 : 29 mai

Cette nouvelle série comique revient sur la création de la Space Force, une nouvelle force armée américaine tournées vers les opérations militaires dans l’espace.

Les Tribulations culinaires de Phil — Saison 3 : 29 mai

Phil Rosenthal revient pour une troisième saison dans laquelle il continue de parcourir le monde afin de rechercher de nouvelles saveurs et de découvrir de nouvelles cultures.

Les films Netflix qui débarquent en mai 2020

All Day and a Night : 1er mai

Dans ce film, un jeune homme s’interroge sur les circonstances et les personnes qui l’ont entraîné sur la voie du crime.

Mrs Serial killer : 1er mai

Disponible sur Netflix dans une semaine, la femme d’un médecin essaye de sauver celui-ci de la prison après qu’il ait été accusé d’une série de meurtres.

Si tu savais : 1er mai

Une jeune fille timide tente d’aider un de ses camarades à séduire la fille qu’il aime… Sauf qu’elle se rend compte qu’elle a également des sentiments pour cette dernière.

18 Cadeaux : 8 mai

Alors qu’elle est enceinte de sa fille, une femme apprend qu’elle est en phase terminale d’un cancer. Elle décide alors de laisser 18 cadeaux à cette dernière afin qu’elle les ouvre un par un jusqu’à sa majorité.

The Wrong Missy : 13 mai

Dans ce film humoristique, Tim pense partir en voyage à Hawaï avec une femme qui lui plait, sauf qu’il a invité celle avec qui il a passé un date cauchemardesque.

Je t’aime, imbécile ! : 15 mai

Dans ce film disponible mi-mai sur Netflix, un trentenaire perd son travail et sa petite amie dans la même journée.

The Lovebrirds : 22 mai

Au bord de la séparation, ce couple tente de trouver le coupable d’un crime dont ils sont tous les deux accusés.

Je ne suis plus là : 27 mai

Ce film narre la remise en question d’un jeune chef de bande mexicain qui apprend que ses amis restés au pays sont menacés.

Les documentaires Netflix qui débarquent en mai 2020

Have a good trip : un voyage psychédélique : 11 mai

Ce documentaire Netflix donne la parole à plusieurs célébrités pour qu’elles racontent leurs trips les plus mémorables.

Procès médiatiques : 11 mai

Ce documentaire Netflix revient sur la façon dont les médias ont pu avoir une influence sur le verdict de certains procès historiques.

Ben Platt Live from radio city music hall : 20 mai

Parcours sans faute : 23 mai

Dans ce documentaire Netflix, la lumière est faite sur quatre participants du concours national d’orthographe afin de comprendre la tendance gagnante des immigrés indiens des États-Unis depuis 1999.