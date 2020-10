Netflix met à jour son Top 10 des contenus « Originals » les plus populaires

En juillet dernier, le géant Netflix dévoilait un top 10 de ses contenus exclusifs. En effet, à l’instar de Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Video, le groupe Netflix propose sur sa plateforme des contenus dits « originaux », qui ne sont disponibles que pour les abonnés Netflix. A l’époque, c’est Extraction qui était le plus populaire, mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Le Top 10 de Netflix se met à jour

En effet, en cette fin d’année 2020, Netflix a décidé de mettre à jour son Top 10, en intégrant les nouveautés parues ces dernières semaines. Rappelons toutefois que Netflix dresse une liste basée sur le nombre de spectateurs au cours des quatre premières semaines d’exploitation. De ce fait, il est normal que certains contenus, comme Birdbox et Extraction, affichent le même nombre de spectateurs à la fois sur ce classement et sur l’ancien.

Ainsi, à la 10ème place du classement, on retrouve The Irishman, le film de Martin Scorsese, mettant en scène les illustres Robert de Niro, Al Pacino et Joe Pesci, et disponible sur la plateforme depuis près d’un an. En 9ème place, on retrouve The Kissing Booth 2, avec 66 millions de spectateurs, précédé en 8ème place par Project Power, et ses 75 millions de « viewers ».

Enola Holmes fait également son entrée, avec un total de 76 millions de spectateurs. Rappelons que ce long métrage est disponible sur Netflix depuis fin septembre, et qu’il met en vedette l’une des stars d’un autre programme maison : Stranger Things. The Old Guard se hisse en 6ème place (78 millions), derrière Murder Mystery (83 millions) et 6 Underground (83 millions).

Vous l’aurez sans doute deviné si vous aviez déjà pris connaissance du top précédent, le top 3 reste inchangé, et on retrouve donc Spenser Confidential en troisième position, Bird Box à la seconde place, et Extraction toujours seul en tête, avec 99 millions de vues.