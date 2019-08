Netflix prévoit de faire des dessins animés interactifs façon Bandersnatch

Comme l’indique Bloomberg dans un récent article sur le sujet, Netflix se penche actuellement sur la transformation de trois de ses dessins animés en contenus interactifs. Plus simplement, cela signifie que la plateforme de streaming va sélectionner des émissions populaires déjà réalisées et qu’elle va en faire de nouvelles séries à choix multiples pour enfants.

Netflix veut des contenus interactifs (pour adultes et enfants)

Actuellement, Netflix aurait déjà sélectionné les dessins animés Carmen Sandiego, Baby Boss et Last Kids on Earth. Tous sont des dessins animés qui s’adressent aux enfants. Si l’on en croit le projet du service de streaming, celui-ci prévoit donc de remanier ceux-ci afin que le jeune public puisse avoir le choix dans le récit et construire leur propre histoire. Ils pourront donc normalement choisir entre deux options pour déterminer ce que le personnage va faire.

Avec ces trois nouveaux dessins animés interactifs, Netflix disposera donc d’une douzaine de contenus de ce type, ce qui est assez conséquent. Comme l’explique l’agence de presse, cela signifie aussi que l’entreprise américaine voit là l’occasion de susciter l’intérêt de nouveaux abonnés et de fidéliser les ses utilisateurs.

Pour rappel, Netflix a commencé à s’intéresser à ce type de contenus avec Pass in Book, un dessin animé sur l’univers de Shrek. C’est par la suite qu’il s’est adressé à un public adulte en dévoilant Bandersnatch, un épisode interactif directement relié à la série dystopique Black Mirror. Dans celui-ci, les spectateurs avaient également le choix entre différentes options menant à des étapes différentes du récit.

Le succès de l’épisode a aussi contribué à ce que Netflix continue à développer ce format auprès des adultes, ce qui l’a également amené à dévoiler You vs Wild, un autre contenu interactif mettant en scène l’aventurier Bear Grylls.

Si Netflix prévoit de dévoiler ces trois dessins animés interactifs -l’on ne sait pas encore quand pour l’instant-, le prochain contenu interactif sera destiné aux adultes. Il s’agira du final de Unbreakable Kimmy Schmidt.

Avec ces informations, Bloomberg confirme l’intervention d’un des dirigeants de Netflix, qui avait pris la parole il y a environ six mois pour déclarer que d’autres épisodes basés sur le même format étaient dans les tuyaux.