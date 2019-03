Sur Netflix, que regarder ce week-end ? 📺

Alors que Netflix s’apprête à accueillir de nouveaux contenus sur sa plateforme, car le mois d’avril va bientôt débuter, voici une petite sélection d’idées de séries et de films à visionner dès ce vendredi soir.

Quels films et séries Netflix voir ce week-end ?

Osmosis

Ça y est, la troisième série originale française de Netflix est finalement disponible sur la plateforme de streaming dès maintenant. Pour rappel, Osmosis se passe à Paris dans un futur proche et raconte comment une application permet de trouver l’âme sœur. Mais en échange, il faut accepter de faire découvrir la totalité de son intimité à l’implant placé dans le cerveau de ceux qui tentent l’expérience. Le Tinder du futur s’annonce légèrement effrayant, façon Black Mirror à la française.

L’implant, c’est maintenant.

Osmosis est disponible. pic.twitter.com/lUjhGUZnBc — Netflix France (@NetflixFR) 29 mars 2019

The Highwaymen

Également disponible sur Netflix depuis ce jour, The Highwaymen raconte comment les deux enquêteurs Frank Hamer et Maney Gault traquent les célèbres Bonnie Parker et Clyde Barrow après être sortis de leur retraite.

The Dirt

Sur Netflix depuis peu, The Dirt suit les traces sur groupe de musique Mötley Crüe. Un documentaire entre rock’n’roll, sexe, drogue et débauche.

Hannibal

Le long-métrage disparaîtra de Netflix dès le début du mois d’avril, c’est donc l’occasion de revoir la suite du célèbre film Le Silence des Agneaux. Dans Hannibal, le docteur Lecter s’est enfui pour se cacher en Italie, pays dans lequel il travaille en tant que conserveur. Mais une de ses victimes restées en vie tente de le retrouver par tous les moyens pour se venger.

Premier League Legends

Le documentaire de Netflix s’intéresse de près aux stars du football qui ont joué le championnat au cours de ces dernières années. Au programme, David Ginola, Juninho, Thierry Henry et autres. Premier League Legends ne sera plus diffusé sur la plateforme de streaming dès le 2 avril.