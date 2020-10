Netflix reprend la production de plusieurs contenus phares (dont Stranger Things)

Comme beaucoup d’autres plateformes de streaming produisant des contenus originaux, Netflix a été dans l’obligation de stopper la réalisation et la production de plusieurs titres. Et pour cause, la crise sanitaire mondiale a mis en pause de nombreux projets des secteurs du cinéma et des séries. La sortie de films à gros budgets a également été repoussée, à l’exemple de James Bond, tandis que d’autres vont voir le jour directement sur des services de streaming.

Netflix reste optimiste pour la suite

Dans un rapport annonçant ses derniers résultats trimestriels, Netflix a eu le plaisir d’annoncer à ses actionnaires qu’il reprenait la production de séries et films à succès attendus par les utilisateurs. C’est le cas de la saison 4 de Stranger Things, dont la date de sortie sur le service de streaming a été repoussée.

Netflix confie à ce sujet : « Nous avons relancé la production de certains de nos plus grands titres, notamment la saison 4 de Stranger Things, le film d’action Red Notice (avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds) et la saison 2 de The Witcher ». De son côté, le film Red Notice devrait sortir en 2021 sur la plateforme de streaming, il racontera comment un agent d’Interpol est chargé de retrouver et d’arrêter un voleur d’art de haut vol.

Pour ce qui est de la suite, Netflix indique dans son rapport : « Bien que le cours et l’impact du Covid-19 restent imprévisibles, nous sommes optimistes et nous terminerons le tournage de plus de 150 autres productions d’ici la fin de l’année ».

Dans ce contexte sanitaire particulier, des concurrents de Netflix ont été obligés de revoir leurs plans au début de la pandémie. Apple TV+ avait par exemple fait le choix de se concentrer sur la production de séries originales comme The Morning Show ou See, pour ne citer qu’elles. Depuis, la marque à la pomme a décidé de revoir sa stratégie et d’acheter les droits de certains contenus afin de remplir son catalogue et d’éviter des vides conséquents aux périodes où elle n’a pas pu réaliser ses productions.

En attendant la saison 4 de Netflix, vous pouvez toujours regarder ce que propose Salto, la nouvelle plateforme de streaming made in France. Le service est officiellement disponible dans l’hexagone depuis hier, mardi 20 octobre.