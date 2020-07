Stranger Things sur Netflix : tout ce que l’on sait déjà sur la saison 4

La série Stranger Things sur Netflix fait sans doute partie de celles qui sont parmi les plus attendues des fans. La saison 4 se fait encore attendre. Alors que le tournage a commencé le 7 janvier, il devait initialement prendre fin en août. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus, le tournage a été repoussé à partir du mois de mars. Au moment de l’interruption, deux épisodes auraient déjà été tournées. Voici ce que l’on sait sur la future série.

Quand sera mise en ligne la série par Netflix ?

A l’origine, c’est en tout début d’année 2021 que l’on aurait dû découvrir la saga Stranger Things sur nos écrans. Mais alors qu’elle doit compter huit épisodes, et vu le tournage qui est encore nécessaire, il faudra à priori se donner rendez-vous (beaucoup) plus tard l’an prochain.

Quelle histoire pour la saison 4 de Stranger Things ?

On le sait, cette saison est très attendue notamment pour la petite révolution qu’elle va apporter à l’univers de Stranger Things. Jusque-là grandement cantonnée au village de Hawkins, la saga devrait prendre de nouvelles directions, avec le déménagement de certains personnes. Sans même parler de la présence de Jim Hopper (David Harbour) qui se trouve très loin du reste des personnages, dans un camp russe si on en croit les dernières informations qui ont notamment filtré à travers un trailer.

Les acteurs et les réalisateurs ont aussi promis la plus grande et la plus « effrayante saison » jamais imaginée par Stranger Things.

Du côté du casting, tous les visages connus seront de retour, à l’exception de Dacre Montgomery, dont le personnage (Billy) est mort au court de la saison 3. On sait aussi que plusieurs nouveaux personnages au programme. Tom Wlaschiha, qui incarnait Jaqen H’ghar dans la saga Game of Thrones rejoint l’équipe.

Et si vous vous demandez quelle direction prend l’histoire, les frères Duffer ont récemment révélé qu’ils savaient déjà comment ils allaient terminer Stranger Things. Mais ils ignorent quand !