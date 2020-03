Netflix va organiser son premier festival d’humour avec les meilleurs stand-uppers américains

Et si Netflix nous poussait à sortir de chez nous ? La question peut prêter à sourire tant le service de streaming est propice à de longues soirées de binge-watching à domicile. Mais l’entreprise tente de diversifier ses activités, comme en témoigne l’annonce intervenue cette semaine d’un nouveau festival d’humour. Ce rendez-vous, baptisé Netflix is a joke Fest, se tiendra à Los Angeles du 27 avril au 3 mai prochain.

L’événement comprendra plus de 100 spectacles qui se dérouleront dans des salles prestigieuses de la ville comme le Hollywood Bowl et le théâtre grec. Il réunira des grands noms du stand-up et des célébrités du cinéma américain. Il y aura notamment et pour ne citer qu’eux : Bill Burr, Iliza Schlesinger, Amy Schumer, David Letterman, Jamie Foxx, Jane Fonda, Lily Tomlin, Sarah Silverman, Whoopi Goldberg, Billy Crystal, Chris Rock, Hannah Gadsby, Margaret Cho, Chelsea Handler, Rosie O’Donnell, Sandra Bernhard, Martin Lawrence et Wanda Sykes.

Netflix gère sa propre salle de cinéma à New York

Interrogé par CNN, Ted Sarandos, directeur du contenu chez Netflix, a précisé les objectifs de ce rendez-vous : « Ce festival est une célébration unique de l’art de la comédie et du rôle qu’il joue dans le reflet de nos vies et la définition de la culture. C’est l’occasion pour les amateurs de comédie de se réunir et de voir leurs artistes préférés ainsi que d’en découvrir de nouveaux, et cela nous permet de partager l’électricité et l’excitation du festival de Los Angeles avec les abonnés Netflix du monde entier. »

L’entreprise n’oublie donc pas qu’elle est un service de streaming et certains des spectacles seront enregistrés puis diffusés plus tard sur la plateforme.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que Netflix propose des services à l’extérieur. En novembre dernier, elle a annoncé qu’elle prenait en charge la gestion du célèbre Paris Theatre, un cinéma à salle unique de New York. La compagnie y organisera des événements ponctuels pour y diffuser certains de ses contenus originaux en avant-première.