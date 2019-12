Netflix va peut-être devoir baisser le prix de son abonnement s’il veut rester compétitif

Disney+, Apple TV+, et prochainement HBO Max et Peacock. Netflix doit faire face à une sévère concurrence sur le marché du streaming. L’entreprise a de sérieux atouts pour mener la bataille et elle résiste à vrai dire plutôt bien pour l’instant. Les premiers résultats sont en effet très rassurants. Selon des données internes, le nombre de résiliations n’a pas augmenté au mois de novembre. Une autre étude externe arrive au même type de conclusions.

Il faut toutefois relativiser ces chiffres et nous ne sommes qu’au début du combat. C’est en tout cas le point de vue de l’analyste financière Laura Martin qui s’est exprimée début décembre. Selon elle, le service de streaming ne s’en sortira tout simplement pas s’il maintient les prix de ses abonnements inchangés. Les offres de Netflix se situent entre 9 et 16 dollars par mois aux États-Unis et si elle décidait de ne pas y toucher, la compagnie pourrait perdre 4 millions d’abonnés sur le territoire américain en 2020.

Pas de pub et peu de placements de produits sur Netflix

Alors que faire ? Laura Martin a une solution toute trouvée. Netflix doit proposer une option qui coûterait entre 5 et 7 dollars par mois et qui comprendrait de la publicité, environ six à huit minutes par heure. Avec une telle offre, l’entreprise serait armée pour lutter contre tous ses nouveaux concurrents qui ont des prix d’abonnements beaucoup plus bas généralement compris entre 5 et 7 dollars.

Netflix n’a pas réagi directement aux propos de l’analyste mais le service de streaming s’est toujours catégoriquement refusé à mettre de la publicité sur sa plateforme. La société n’apprécie pas non plus vraiment l’idée de se financer via des placements de produits. Comme nous vous l’expliquions le mois dernier, si une marque apparaît à l’écran dans un programme cela ne signifie pas que le service de streaming a été payé.

Les dirigeants de Netflix préfèrent donc continuer de miser sur leur catalogue de contenus largement supérieur à ceux de la concurrence et qui justifie selon eux la différence de prix. On attendra 2020 pour vérifier si ces sombres prévisions se vérifient.