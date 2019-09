De plus en plus attentifs au respect de leur vie privée et à la qualité du temps qu’ils passent sur Internet, de nombreux internautes sont aujourd’hui désireux d’être plus indépendants des GAFA. Pour le cofondateur de Netguide, Sylvain Leprovost, « il est temps qu’émerge une nouvelle plateforme fondée sur le respect de ses utilisateurs non seulement dans leur vie privée, mais aussi dans leur intelligence, leur curiosité et leur bien-être. Après 7 ans de développement, Netguide est aujourd’hui prêt à répondre aux attentes de qualité et de respect qu’expriment les internautes aujourd’hui ».

Découvrir Netguide

Une page d’accueil qui mise sur la richesse et la variété

La page d’accueil de Netguide permet de rassembler en une seule page l’ensemble de ses centres d’intérêt personnels et de ses sites Internet préférés. Les possibilités de personnalisation offertes sont très vastes : près d’une centaine de thématiques et plus de 10 000 sites Internet peuvent en effet être sélectionnés comme favoris. Netguide propose un outil rapide qui permet de personnaliser sa page d’accueil « en 1 minute seulement » et sans inscription.

Pour chacun des thèmes et sites Internet choisis, un flux d’actualité rassemblant les articles les plus récents, populaires et intéressants est offert à l’internaute qui peut ainsi facilement et rapidement prendre connaissance de l’actualité de ses centres d’intérêt. Pas moins de 2 millions d’articles sont analysés chaque mois par les algorithmes de Netguide pour générer son “Flux général” et ses nombreux flux thématiques.

La cofondatrice de Netguide, Anne Leprovost développe : « Nous voulons libérer les internautes de l’emprise des médias sociaux sur le flux des informations produites sur Internet, et offrir une meilleure information, notamment plus variée et qualitative. La page d’accueil de Netguide est la solution que nous proposons à ceux qui veulent passer sur Internet un temps de meilleure qualité ».

Un moteur de recherche renforcé par un guide d’Internet

Le moteur de recherche de Netguide se distingue des moteurs de recherche classiques par son articulation avec un guide d’Internet. Sylvain Leprovost explique que « les moteurs de recherche algorithmiques tels que Google sont des solutions inégalables pour rechercher une information précise, mais une approche éditoriale est plus pertinente pour les recherches d’ordre thématique. Nous avons donc développé un moteur de recherche réunissant le meilleur de ces deux approches, en orientant l’internaute automatiquement vers l’une ou l’autre selon leur recherche ».

Environ 20% des recherches effectuées sur Netguide (par exemple “high-tech”, “automobile”, “recettes”, etc.) conduisent ainsi automatiquement l’internaute vers le guide d’Internet où plus de 35 000 sites sont classés dans près de 4 000 rubriques.

En toute transparence, les autres recherches sont quant à elles traitées en partenariat avec Bing de Microsoft, sans qu’aucune donnée personnelle ne soit partagée avec Microsoft. Ces résultats sont en outre enrichis par le guide d’Internet de Netguide afin de mettre en valeur certains sites Internet, de permettre de trouver des sites similaires, ou encore d’offrir un accès rapide aux derniers titres publiés par les sites apparaissant parmi les résultats.

Un service respectueux de la vie privée

Pour Anne Leprovost, « Netguide est depuis son origine fondé sur l’exigence d’avoir un impact positif pour ses utilisateurs. Cette vocation nous a guidés dans l’élaboration de notre service, y compris dans le choix d’un respect total de la vie privée de nos utilisateurs ».

Netguide n’utilise ainsi aucun cookie et n’enregistre aucune donnée personnelle comme l’adresse IP, la géolocalisation de l’utilisateur ou même l’email de ses utilisateurs inscrits. Sylvain Leprovost déclare que « le système de cryptage de Netguide offre un niveau exceptionnel de protection de la vie privée : seul l’utilisateur peut en effet avoir accès à ses préférences et à son profil, et il est impossible à quiconque d’autre de les décrypter, y compris Netguide ».

Pour les fondateurs de Netguide, le respect des utilisateurs ne s’arrête cependant pas à la question de la vie privée : « Notre vocation bienveillante a orienté notre développement vers la question plus globale et plus profonde du bien-être numérique, c’est-à-dire le questionnement constant quant à notre impact sur la vie personnelle de nos utilisateurs ». Ce souci du bien-être numérique démarque Netguide des médias sociaux notamment.

La boussole du « bien-être numérique »

Conçus pour fidéliser et engager leurs utilisateurs, les médias sociaux apparaissent en effet comme des pièges addictifs, délibérément prédateurs de l’attention et du temps libre.

Sylvain Leprovost précise sa vision : « Pour agir en faveur du bien-être numérique, il faut à la fois éviter de concevoir une interface qui trompe et fourvoie les internautes dans une activité stérile et toxique, mais il faut aussi inventer des solutions alternatives pour un engagement plus sain et fécond dans nos activités numériques. C’est une diététique du numérique que nous voulons contribuer à fonder ».

Netguide refuse ainsi d’utiliser le « scroll infini » inventé par les médias sociaux pour que leurs utilisateurs déroulent longuement et passivement un flux sans fin, mais propose au contraire des instantanés thématiques de 25 titres dans sa page d’accueil. La plateforme française souhaite de cette manière inciter ses utilisateurs à limiter leur temps d’usage et à varier leurs centres d’intérêt.

Autre illustration de cette volonté de contribuer au bien-être de ses utilisateurs, la page d’accueil de Netguide propose une fonction « Flashback » qui donne accès aux instantanés thématiques des jours précédents. Il s’agit là d’une réponse innovante au problème du FOMO (la peur de rater quelque chose sur Internet) à l’origine de l’utilisation compulsive des médias sociaux.

« Nous voulons permettre aux internautes de ne plus être esclaves du rythme effréné imposé par les médias sociaux. Netguide est une alternative qui veut non seulement apporter des fonctions et un contenu ayant une véritable valeur ajoutée pour ses utilisateurs, mais aussi s’intégrer harmonieusement dans leur vie » conclut Anne Leprovost.

Découvrir Netguide