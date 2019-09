Paris Retail Week : participez au plus grand événement européen sur le commerce

3 jours et 8 grandes problématiques du e-commerce

Paris Retail Week attire désormais 600 exposants et 25 000 visiteurs, professionnels français et européens du commerce en ligne et de la logistique. L’événement offre une couverture à 360° des sujets du commerce connecté.

Chaque journée s’articule autour de grandes thématiques, parrainées par des experts du e-commerce tels que Laura Pho Duc, directrice marketing et communication d’Alibaba, Estelle Chaussavoine, omnichannel manager de Club Med ou encore Maud Funaro, la directrice stratégie, digital et innovation du groupe E. Leclerc.

Demandez votre badge gratuit

Chacune de ces problématiques est abordée sous plusieurs formats : keynotes, ateliers, pitch des exposants, visites guidées organisées en collaboration avec Accenture, Awards des meilleures innovations e-commerce et déjeuners networking.

Mardi 24 septembre : Parcours client, Nouveaux paiements et Data

Parcours client, Nouveaux paiements et Data Mercredi 25 septembre : Marketing B2B, Marketplaces et Innovation Marketing

Marketing B2B, Marketplaces et Innovation Marketing Jeudi 26 septembre : Commerce omnicanal et Logistique

Les temps forts de Paris Retail Week

Plus de 200 conférences sont proposées en accès libre et elles s’étaleront sur toute la durée de l’événement. Ci-dessous, nous avons listé quelques-uns des temps forts de ces trois journées. N’hésitez pas à consulter le programme complet pour tout connaître sur le calendrier de la Paris Retail Week.

Mardi 24 septembre

La plénière d’ouverture (10h30), sera introduite par Arnaud Gallet, directeur de l’événement et David Mingeon, Directeur Général Adjoint d’Havas Paris qui présentera l’étude de l’Observatoire Havas Paris Shopper. L’idéal pour s’immerger dans l’événement avec de fraîches analyses sur les usages, les attentes et les enjeux du e-commerce en 2019. A 12h30, place à la table ronde de Zendesk sur l’optimisation de l’expérience client. A 14h c’est Google qui prendra la parole pour donner des conseils aux retailers qui cherchent à accélérer leur transformation digitale. Enfin, pour bien conclure la première journée, la cérémonie des Paris Retail Awards (18h) distinguera 9 solutions choisies par un jury d’experts.

Mercredi 25 septembre

A 14h ne manquez pas la keynote sur l’innovation et l’ADN de marque. Elle donnera des clés pour réussir à faire converger des objectifs qui peuvent parfois sembler antinomiques. Les témoignages seront particulièrement variés puisque se succéderont sur scène Carole Juge, co-fondatrice et CEO de Joone, la jeune marque de couches éco-responsable qui fait fureur auprès des parents, Pierre-Julien Chantzios qui a fondé la Maison Kalios et les restaurants Yaya et Antoine DUBOIS, senior VP Global Marketing Strategy d’Accor Hotels.

Jeudi 26 septembre

La conférence de 10h30 portera sur les enjeux de la logistique urbaine, dont le challenge est de réconcilier le souhait d’une livraison toujours plus rapide avec la diminution de l’empreinte environnementale et de la pollution sonore. Elle sera suivi d’une prise de parole de Zalando, qui reviendra sur son parcours, depuis ses débuts il y a 11 ans dans la vente de chaussures jusqu’à sa position de leader européen de la mode en ligne (12h).

Programme complet et inscription

40 jeunes pousses innovantes au Village start-up

Près de 40 startups exposeront dans un espace dédié. Parcourir le Village start-up offrira l’opportunité de découvrir de nouvelles solutions aux problématiques du e-commerce et de la logistique. On y retrouvera par exemple Pricemoov qui permet de fixer des prix de vente optimisés en temps réel, Myty qui propose la visualisation de l’aménagement d’un espace en réalité augmentée, ou encore Jetpack Data qui facilite l’accès à l’analyse de données avec sa plateforme intuitive d’exploration et de visualisation en temps réel.

Le programme de l’événement étant très riche, notre meilleur conseil pour tirer le maximum de votre participation est de prendre le temps de bien préparer votre visite en amont. Un moteur de recherche est disponible sur le site du Paris Retail Week. Il vous aidera à choisir les ateliers, keynotes ou exposants à rencontrer selon vos centres d’intérêts, pour vous concocter un parcours de visite sur-mesure (et certainement bien rempli !).

Programme et inscription