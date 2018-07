NeymarChallenge, le nouveau délire sur Twitter

Neymar et ses coéquipiers du Brésil ont été éliminés par la Belgique . Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain continue de faire parler de lui. Et malheureusement, il risque de ne pas apprécier les nombreuses publications sur Twitter, avec le hashtag #NeymarChallenge.

Comme le Harlem Shake ou le Mannequin Challenge, il s’agit d’un nouveau défi sur les réseaux sociaux. Et il est très facile à réaliser puisqu’il suffit d’imiter les roulades de Neymar.

14 minutes, c’est en effet le temps que l’attaquant aurait fait perdre à la planète avec ses roulades, en phase de groupes et en huitième de finale.

Depuis, une vidéo de jeunes footballeurs qui s’entraînent à jouer « comme Neymar » a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Et ces petits footballeurs ont été suivis sur Twitter, où on utilise le hashtag #NeymarChallenge.

#NeymarChallenge… @NeymarJr is a joke and the 🌎 knows it… #WorldCup pic.twitter.com/IaFWrwgcMh

— Daniel Moreno (@MrDanielMoreno) July 5, 2018