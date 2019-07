Voilà comment Nintendo va (discrètement) booster le processeur et la mémoire de la Switch

Une « nouvelle » Nintendo Switch bientôt ?

Il y a quelques jours à peine, Nintendo officialisait sa toute nouvelle Switch Lite, attendue pour le 20 septembre prochain en boutiques, en même temps qu’un certain Zelda : Link’s Awakening. On sait également que le géant nippon prépare actuellement une version « NEW » de sa console hybride, un modèle boosté, mais qui n’est pas attendu en boutiques avant 2020.

Toutefois, la Nintendo Switch « de base » va visiblement avoir droit elle aussi à une petite cure de jouvence. Selon un document en provenance de la FCC (pour Federal Communications Commission), Nintendo aurait dans l’idée de modifier un hardware existant, en modifiant son CPU, sa mémoire NAND et sa carte mère. Evidemment, il ne faut pas être devin pour comprendre qu’il s’agit bien ici de la console hybride de Nintendo.

Ainsi, dans un futur proche, Nintendo pourrait proposer une révision de sa Nintendo Switch, avec un nouveau processeur Nvidia Tegra, mais aussi une modification au niveau de la mémoire interne. Il ne s’agit pas de la future NEW Nintendo Switch ici, mais bien du modèle actuel, tel que nous le connaissons depuis mars 2017.

Une manoeuvre qui n’est pas inédite dans le monde du jeu vidéo (et ailleurs), puisque Sony ou encore Microsoft ont eux aussi distribué en boutiques des versions modifiées de leurs PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Il s’agit simplement de revoir certains composants, sans que cela n’affecte (ou alors très peu) les performances de la machine. En ce qui concerne la mémoire, difficile de savoir si cette « future » Nintendo Switch conservera une mémoire flash de 32 Go, mais plus rapide, ou si Nintendo proposera (enfin !) une console avec un stockage plus important.

Reste à savoir maintenant si Nintendo annoncera clairement l’arrivée d’une Nintendo Switch légèrement revisitée en boutiques, ou si cette dernière sera lancée en toute discrétion par le géant nippon. Réponse dans quelques semaines très certainement…