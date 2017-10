Nokia 2 : l’entrée de gamme Android à 99 euros

Après les Nokia 8 et Nokia 7, HMD Global dévoile un tout nouveau smartphone, toujours sous Android, mais ciblant cette fois l’entrée de gamme : le Nokia 2.

Un nouveau Nokia 2, à seulement 99 euros !

Il y a quelques semaines, nous vous proposions le test complet du nouveau Nokia 8, le flagship signé HMD Global. Récemment, le groupe a présenté un modèle intermédiaire, le Nokia 7, mais voilà que ce dernier dévoile déjà un nouveau smartphone : le Nokia 2. Comme son nom le laisse supposer, il s’agit ici d’un smartphone entrée de gamme, toujours sous Android, qui sera affiché à 99 euros seulement.

A ce prix, l’heureux acheteurs d’un Nokia 2 disposera entre ses mains d’un smartphone doté d’une dalle tactile de 5″ affichant une résolution HD (soit 1280 x 720 pixels). Un smartphone dénué du moindre capteur d’empreintes digitales et du moindre bouton en façade, et il faudra donc faire avec les fameux boutons de navigation virtuels made in Android.

Sous le capot, un processeur Snapdragon 212 couplé à 1 Go de RAM, sans oublier un total de 8 Go de RAM. Pas de surprise donc, on est bien sur de l’entrée de gamme ici. Idem au niveau de la photo, avec un simple capteur 8 mégapixels au dos du terminal, et une caméra frontale de 5 mégapixels.

Toutefois, Nokia promet une autonomie digne de ce nom, puisque le Nokia 2 sera capable de tenir plus de deux jours sur une seule et même charge ! De ce fait, selon Nokia : « la vie continue entre les charges ». Pour cela, le Nokia 2 embarquera une batterie de 4100 mAh. Disponibilité prévue pour la mi-novembre.