Non, Microsoft ne vous obligera pas à donner votre numéro pour installer Windows

L’absence d’un bouton pour ignorer l’étape qui demande un numéro de téléphone lors de l’installation de Windows 10 Insider Build 17063 est due à un bug, mais pas à une nouvelle tentative de forcing de Microsoft.

Un mal entendu qui a fait couler beaucoup d’encre. Tout a commencé lorsqu’un blog allemand (qui a été repris par plusieurs sites) a découvert que lors de l’installation de la version Insider Build 17063 de Windows 10, Microsoft demande le numéro de téléphone de l’utilisateur afin de pouvoir lier les PC et les smartphones des utilisateurs. Si cette fonctionnalité peut être très pratique, l’écran demandant le numéro de téléphone n’incluait pas de bouton pour ignorer cette étape.

Une fois de plus, la firme de Redmond a donc été suspectée de vouloir faire du forcing. Bien entendu, peu d’utilisateurs ont été confrontés à cet écran, étant donné qu’il s’agit d’une version Insider et non d’une version stable. Et justement, il semblerait que l’absence d’un bouton pour ignorer l’étape d’installation où le numéro de téléphone est demandé serait le résultat d’un bug.

« C’est juste un bug, les gars. Les boutons pour continuer sont invisibles mais ils sont là. Cela a été répertorié dans les problèmes connus sur le build 17063 depuis le 21 décembre », écrit en effet Jen Gentlemen, une ingénieure de Microsoft, sur Twitter.

En 2017, un employé de Microsoft a laissé entendre que la firme de Redmond a finalement décidé d’abandonner Windows 10 Mobile. Et aujourd’hui, celle-ci semble plutôt se focaliser sur ses applications Android et iOS. Assez récemment, Microsoft a lancé des versions Android et iOS de son navigateur Edge ainsi qu’un lanceur d’applications pour Android. Ces applications permettent d’avoir une meilleure synchronisation entre les PC et les smartphones des utilisateurs (qui ne sont pas sous Windows). L’une des fonctionnalités les plus intéressantes et Continue on PC qui, à l’instar de Pushbullet, permet de consulter un contenu sur son mobile, puis de continuer sur ordinateur.