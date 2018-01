Windows 10 pourrait-il requérir un numéro de téléphone lors de l’installation ?

Microsoft pourrait-il rendre le numéro de téléphone obligatoire lors de l’installation de Windows 10 sur un ordinateur ? C’est ce que suggère PC Mag, qui cite le média allemand WindowsArea. En substance, ce blog a découvert que lors de l’installation de Windows 10 Insider Build 17063, l’utilisateur passe par un écran qui demande un numéro de téléphone. Et aucun bouton ne permettrait d’ignorer cette étape.

Ce numéro de téléphone, Microsoft voudrait l’utiliser pour envoyer un SMS et encourager l’utilisation de ses fonctionnalités sur Android et iOS qui permettent de lier le smartphone avec l’ordinateur.

In latest privacy overreach Windows 10 Build 17063 insists on your phone number during setup https://t.co/7ycYkRRbHj #Windows10 #Microsoft pic.twitter.com/RSD43mCw1I

— Wrighter (@Wrighter) December 31, 2017