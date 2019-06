Non, Netflix ne perdra pas les derniers Disney de son catalogue

Il y a désormais deux ans, Disney annonçait qu’il prévoyait de lancer sa plateforme de streaming au cours de l’année 2019, une décision qui a logiquement compliqué ses relations avec Netflix. Jusqu’ici, les deux entités entretenaient une collaboration permettant la diffusion de plusieurs séries et de plusieurs films sur le service américain, à l’exemple des séries Marvel comme The Punisher, Daredevil et Jessica Jones.

Netflix devrait continuer à diffuser certains films des franchises de Disney

Après cette annonce, Netflix a donc été dans l’obligation d’arrêter ces séries Marvel au profit de la future plateforme de streaming Disney Plus. L’on pouvait alors logiquement supposer que la totalité des films et des séries de la firme disparaîtrait aussi rapidement de Netflix pour s’installer sur le service de son futur concurrent. De plus, Walt Disney Company avait alors déclaré qu’elle arrêterait d’accorder des licences de films à ce dernier. Mais selon l’agence Bloomberg, la situation est plus complexe que ça.

En effet, Netflix et Disney ont débuté leur collaboration en 2012, date à laquelle ils ont signé un premier contrat. Dans celui-ci, il serait écrit que tous les films sortis entre janvier 2016 et décembre 2018. En conséquence, certains films populaires pourraient faire leur retour sur le service de Netflix dès l’année 2026.

Si c’est bien le cas, les utilisateurs de Netflix pourront bénéficier des sept films à succès de Marvel : Captain America : Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 2, Thor : Ragnarok, Black Panther, Avengers : Infinity War, Ant-Man et la Guêpe. Star Wars 8 ferait également partie du lot.

Pour rappel, Disney prévoit de lancer sa plateforme de streaming en septembre 2019, là où la firme a levé le voile sur le service il y a quelques mois. Lors de la présentation, la firme a annoncé que le service disposerait d’un abonnement de 6,99 dollars, pour un tarif annuel de 70 dollars, soit deux dollars de moins que l’abonnement le moins cher de Netflix. La plateforme devrait être divisée en cinq grandes catégories Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.