(note de service) Nouveau système de commentaires sur Presse-citron (et celui-ci est très prometteur)

Nous testons Graphcomment, installé hier sur Presse-citron. Enfin un module de commentaires qui tient vraiment la route ?

Le sujet est récurrent et reste d’actualité : comment mieux gérer les commentaires sur les sites d’actus et les blogs ? Je ne referai pas toute l’histoire mais disons en résumé que la gestion des discussions sur Presse-citron et autres blogs n’a jamais vraiment été un long fleuve tranquille, et que malgré la pléthore de modules disponibles, aucune solution ne s’est jamais vraiment révélée entièrement satisfaisante.

C’est là qu’un petit challenger, français de surcroit, s’invite à la fête, et celui-ci pourrait peut-être mettre tout le monde d’accord. Son nom ? Graphcomment. Encore relativement confidentiel puisque son compteur WordPress indique tout juste un peu plus de 50 installations, ce nouveau module de commentaires parait plutôt bien pensé et bien réalisé, avec toutes les fonctionnalités de base que l’on attend de ce type de service mais également d’autres fonctions intéressantes qui peuvent transformer les discussions autour des articles de blogs en véritables interactions sociales enrichies (et enrichissantes), dont certaines justement inspirées des réseaux sociaux, en bien plus avancées, comme la possibilité de Liker les commentaires avec plusieurs niveaux de qualification (de Troll à Brillant), la mise en forme du texte, la possibilité d’intégrer des médias, un indicateur de popularité et bien d’autres encore.

J’ai été séduit par le look and feel et la promesse de ce nouveau plugin WordPress, et après quelques tests nous l’avons installé ici sur Presse-citron hier. Les articles publiés depuis ce matin en bénéficient donc. C’est d’ailleurs l’une des subtilités de Graphcomment, à laquelle visiblement même Facebook ou Disqus n’ont pas pensé : la possibilité de faire démarrer le module à partir d’une date donnée, ce qui évite d’avoir à synchroniser tous les commentaires précédents, une opération qui foire la plupart du temps avec les autres modules quand comme sur Presse-citron vous avez plus de 2,5 millions de commentaires en magasin. Très bien vu.

Il reste à voir comment va se comporter le module dans le temps, et si tout fonctionne aussi bien à l’usage, d’autant que si la première version est gratuite, il existe des versions payantes à partir de 19 euros par mois offrant des fonctionnalités supplémentaires, comme notamment la possibilité de connecter le module à la base des utilisateurs existants sur le site, ce qui éviterait cette tannée d’avoir à se créer un identifiant supplémentaire. Si tout fonctionne bien et que tout le monde est content, à savoir vous et nous (même si vous ne commentez plus beaucoup ici mais plutôt sur Facebook), nous opterons pour cette version payante et pérenniserons l’expérience.

Je suis en tout cas très enthousiaste avec ce nouveau venu, et j’ai la faiblesse de penser que non, les commentaires ne sont pas hasbeen. C’est même tout le contraire puisque les réseaux sociaux ont bâti une partie de leur puissance sur les discussions. Il faut juste arriver à mieux les gérer. Et comme WordPress est définitivement incapable de le faire, il faut bien que d’autres s’y collent.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire : commentez ici pour tester ce plugin et voir ce qu’il a vraiment dans le ventre. Et bien sûr c’est votre avis qui comptera en premier dans la décision de le garder ou pas. Ok pour vous ?