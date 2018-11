OnePlus 6T : déjà un nouveau coloris (mais pas forcément celui que vous attendiez)

Le OnePlus 6T s’offre (déjà !) une nouvelle robe

Disponible depuis quelques jours maintenant, le OnePlus 6T est proposé en deux teintes de noir, avec d’un côté le Mirror Black brillant, et de l’autre, le Midnight Black mat. Aujourd’hui, alors que certains songent à sauter le pas après avoir visionné notre test complet du dernier-né de chez OnePlus, voilà que le groupe chinois annonce déjà un nouveau coloris.

En effet, c’est à compter du 15 novembre prochain (soit dans deux jours) qu’un « nouveau » OnePlus 6T sera disponible. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas (encore) du modèle Silk White, que beaucoup attendent avec impatience. Pas de modèle Red non plus, puisque le OnePlus 6T va arborer une nouvelle robe « Thunder Purple« .

Un smartphone dont le dos bénéficie donc d’un dégradé du noir au violet givré, sillonné par un « S » forcément évocateur, qui promet, selon OnePlus, de mettre en valeur la profondeur des couleurs. Un modèle qui sera disponible uniquement en version 8 Go / 128 Go de mémoire, et proposée au même tarif (soit 589 euros) que les éditions équivalentes Midnight Black et Mirror Black. Une bonne initiative de la part de OnePlus, même si ceux qui ont déjà craqué pour le smartphone auront forcément de quoi se sentir un peu lésés…

Pour Pete Lau, fondateur et CEO de OnePlus, le constat est très simple : « Le OnePlus 6T Thunder Purple est un mélange de puissance et de beauté : le dégradé du noir au violet reflète toute l’intensité d’un orage par une nuit d’été. Nous avons multiplié les phases d’expérimentation pour tester comment la lumière interagit avec les couleurs afin d’offrir sûrement le plus beau design que nous n’ayons jamais conçu. »

On espère maintenant que le groupe ne tardera pas trop à proposer l’édition Silk White de ce OnePlus 6T…