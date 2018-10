Un nouvel acteur majeur pour concurrencer Lime

Tant que le cadre légal entourant le marché des trottinettes électriques sera toujours aussi flou, les nouveaux venus ne se feront pas prier pour installer leurs machines sur nos trottoirs, pour le plus grand bonheur des citadins qui souhaitent échapper à la dure réalité des transports en commun. C’est ainsi que Mytaxi, une startup allemande revendiquant 10 millions d’utilisateurs et plus de 45 000 chauffeurs de taxi, souhaite lancer son propre modèle sur le vieux continent afin de venir compléter son offre qui concurrence déjà très largement Uber sur le marché du transport en voiture.

Lancement prévu en 2019

Détenue à 15% par la firme automobile Daimler, c’est fort des 13 millions d’euros levés auprès de T-Venture, Capital Partners ou encore Deutsche Telekom que la société installée à Hamburg ambitionne de se développer dans une grande ville du sud de l’Europe d’ici à l’année prochaine. On ne sait pas encore qui sera l’heureuse élue, mais nul doute que la mairie concernée devra faire face à des habitants réactionnaires, comme ce fût le cas à Toulouse où les trottinettes de Lime ont été purement et simplement retirées de la circulation à cause d’un rappel à l’ordre de la municipalité.

Mais qui est Mytaxi ?

Peu connue en France, Mytaxi est une entreprise qui rencontre un vrai succès dans les pays où elle est présente : 75 millions de trajets ont été commandés par des passagers en 2017. Le concept ? Vous téléchargez l’application qui s’ouvre sur une carte géolocalisant l’ensemble des taxis qui roulent autour de vous. Eh oui, ces conducteurs licenciés ont pourtant une excellente solution pour se démarquer face au géant Uber, malgré leur discours. Mais la connaissent-ils seulement ?

Il ne fait aucun doute que la startup créée par Niclaus Mewes saura mettre à profit son expérience pour réussir son entrée sur ce nouveau secteur. Reste à savoir si les institutions leur en laisseront l’opportunité…