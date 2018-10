Loi sur les trottinettes électriques : oui mais...

Les trottinettes, c’est sur la route !

C’est une évolution législative qui a tout d’une évidence. A vrai dire pour ceux qui vivent à Paris, cela pouvait même avoir des airs d’urgence. Bien sûr, on apprécie le déploiement général de moyens de transports urbains modernes et électriques. Un peu plus agréable que le bus, moins bondé que le métro, plus écologique que la voiture et moins fatiguant que la marche.

Mais pour autant, cela peut vite devenir dangereux pour les piétons. Avoir des engins à haute vitesse autour de soi, transforme vite les trottoirs en un espace sur lequel on peut se sentir indésirable. Résultat, Elisabeth Borne, la ministre des Transports a annoncé qu’il était temps d’agir.

Nous ne pouvons pas laisser des engins circulant à 20 ou 30 km/h mettre en risque la sécurité des piétons sur les trottoirs (…) Nous allons donc créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le Code de la route. Ces engins pourront circuler sur les pistes ou sur les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km/h, mais leur place n’est pas dans les zones où la circulation des piétons doit être assurée.

Encore de grosses interrogations

Sur le papier, l’idée est belle. Mais dans les faits, on peine encore à voir comment les choses vont concrètement se mettre en place. Faudra-t-il une immatriculation ? Une assurance ? Faudra-t-il passer un permis spécifique pour avoir le droit de les conduire ? Quid des rues et des secteurs (encore nombreux) qui ne proposent pas de piste cyclable et qui ne sont pas en zone 30 ? Surtout, comment se passera la cohabitation avec les vélos par exemple. Il y a déjà eu des accidents, ce qui incite à la prudence.

On peut aussi penser que certaines villes pourraient interdire ces véhicules par souci de simplicité. A plus forte raison alors qu’ils représentent parfois une gêne dans l’occupation de l’espace public. Le projet de loi sera présenté dans le courant du mois de novembre, il ne reste plus qu’à patienter pour en savoir plus… Bird, Lime et même Uber sauront alors à quelle sauce ils seront mangés.

